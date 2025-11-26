Βανόλι: «Μου αρέσει πολύ η ΑΕΚ, είναι πολύ επιθετική και πεινασμένη»

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Φιορεντίνα, Πάολο Βανόλι, ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο «Αρτέμιο Φράνκι» (27/11, 22:00).

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την πιο δύσκολη «αποστολή» της στη League Phase του Conference League, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Φυσικά ο Δικέφαλος θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του στη «μάχη» με την ομάδα του Πάολο Βανόλι, αφού οι Ενωσίτες... εξαφάνισαν τα εισιτήρια για τη Φλωρεντία.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου ο κόουτς των Βιόλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Νταβίντ Ντε Χέα και Έντιν Τζέκο.

Η συνέντευξη Τύπου του Βανόλι

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, που μου άρεσε πολύ όταν την παρακολούθησα στα βίντεο. Ο προπονητής τους, είναι πολύ προνοητικός. Είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, ικανή να βγει στην αντεπίθεση γιατί έχει παίκτες με ταχύτητα.

Στο πρωτάθλημα, απέχουν τρεις βαθμούς από την πρώτη θέση και γνωρίζω την πείνα και την αποφασιστικότητά τους όταν παίζουν σε διεθνές επίπεδο. Είχα την τύχη να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω τις ομάδες αυτές.

Πρέπει να ξέρουμε να ερμηνεύουμε σωστά τη διαφορά ανάμεσα στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Πολλοί παίκτες της ΑΕΚ, έχουν περάσει από το πρωτάθλημά μας…

Εκτός από το ότι είναι μια δημιουργική ομάδα η ΑΕΚ, γνωρίζουν καλά το περιβάλλον όπου θα βρεθούν αύριο. Το ξέρουμε κι εμείς, και αυτό έχει σημασία. Πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη μικρό βήμα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα είναι σημαντικά. Πρέπει να δώσουμε το μέγιστο, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας όχι μόνο καρδιά και θυσία, αλλά και κάτι παραπάνω στο κομμάτι της ποιότητας και της τακτικής.

Ο αγώνας με την ΑΕΚ θα μας επιτρέψει να δούμε τη βελτίωση μας. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι παιχνίδι. Τώρα επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, που έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να σκεφτούμε πόσο υπέροχο είναι να παίζουμε κάθε τρεις μέρες.

Αυτή τη στιγμή περιμένω περισσότερα από τους εμπειρότερους παίκτες που θα πάνε μπροστά την ομάδα με την ποιότητά τους, θα δείτε τους Ντε Χέα και Τζέκο βασικούς. Το Conference League δεν είναι εμπόδιο, αλλά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μένα και την ομάδα.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας.. Δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορώ να σταθώ πολύ στο γεγονός ότι αύριο θα είναι το ντεμπούτο μου ως προπονητής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».