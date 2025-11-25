Επιλογή σχηματισμού με ακραίους ή επανεμφάνιση ρόμβου; Τι μπορεί να ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς για το μεγάλο ματς της ΑΕΚ στην Ιταλία κόντρα στη Φιορεντίνα.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την τέταρτη υποχρέωσή της στη League Phase του Conference League καθώς το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00) οι κιτρινόμαυροι θα κοντραριστούν με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, στο πιο απαιτητικό παιχνίδι που έχουν στην Ευρώπη. Ένα ματς που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική. Η Ένωση «πετάει» το πρωί της Τετάρτης στις 11:00 για τη Φλωρεντία και αργότερα το απόγευμα στις 19:00 θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Αρτέμιο Φράνκι, ενώ νωρίτερα στις 18:00 ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Η ΑΕΚ πέρα από το εκτός έδρας ματς με τη Φιορεντίνα θα έχει ακόμα ένα, αυτό στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ, πριν υποδεχθεί την Κραϊόβα την τελευταία αγωνιστική στην OPAP Arena, όπου πιθανότατα θα χρειάζεται νίκη για να κλειδώσει την παρουσία της στο γκρουπ 9-24 και να πάρει την πρόκριση. Σε κάθε περίπτωση όμως μετά την τελευταία απώλεια βαθμών που είχε στην έδρα της με τη Σάμροκ Ρόβερς, η ΑΕΚ έχει μεγάλη ανάγκη για βαθμό ή βαθμούς και στα δύο απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν μακριά από την έδρα της.

Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται στο μέσον μιας δύσκολης εβδομάδας καθώς προέρχονται από το ματς με τον Άρη, κοντράρονται με τη Φιορεντίνα την Πέμπτη στη Φλωρεντία και την Κυριακή έχουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Κάτι που αναγκάζει τον Νίκολιτς να σκέφτεται και την κατάλληλη διαχείριση που πρέπει να κάνει. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το μεθαυριανό παιχνίδι απέναντι στους «Βιόλα» είναι τι σχηματισμό θα επιλέξει. Θα πάει σε ένα αρχικό σχήμα με ακραίους ή λόγω των απουσιών που έχει (καθώς δεν υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, αλλά και στους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη που είναι εκτός λίστας μαζί με τους Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Οντουμπάτζο) θα σκεφτεί να επαναφέρει τον ρόμβο λόγω της παρουσίας πολλών επιλογών στον άξονα;

Τα δύο σενάρια για τα πλάνα του Νίκολιτς με Φιορεντίνα

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσα στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ και ο Ρότα δεξιά μοιάζουν σίγουροι, ενώ μένει να φανεί ποια θα είναι η επιλογή αριστερά με τους Πένραϊς και Πήλιο να διεκδικούν τη θέση. Αν πήγαινε σε σχηματισμό ρόμβου τότε ο Νίκολιτς θα μπορούσε να επιλέξει τον Γκρούγιτς στο «έξι», τους Πινέδα και Περέιρα μπροστά του και τον Μαρίν στο «δέκα» καθώς ο Μάνταλος έπαιξε στο μεγαλύτερο μέρος του ματς με τον Άρη. Από εκεί και πέρα ο Κοϊτά σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να ξεκινήσει μαζί με τον Ζίνι στην επίθεση, με τον Ανγκολέζο φορ να επανέρχεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Σε περίπτωση που ο Νίκολιτς επιλέξει σχηματισμό με ακραίους, τότε μόνο οι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς θα μπορούσαν να πάνε αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, με τους Γκρούγιτς, Περέιρα, Πινέδα και Μαρίν να διεκδικούν τις τρεις θέσεις σε άξονα μεσαίας γραμμής και «δέκα», ενώ στην κορυφή της επίθεσης σε αυτό το πλάνο θα βρίσκεται είτε ο Ζίνι, είτε ο Γιόβιτς.

Θυμίζουμε πως η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ είναι η εξής: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.