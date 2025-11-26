ΑΕΚ: Πρώτα η πρόκριση, αλλά δεν είναι από μόνη της αρκετή!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την Ένωση στο Conference League και το τι πρέπει να επιδιώξει στη συνέχεια, με κάθε βαθμό να αποτελεί «χρυσάφι».

Με την ήττα στην πρεμιέρα από την Τσέλιε, αλλά κυρίως με την εντός έδρας ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ δεν απομακρύνθηκε μόνο από τον αναγκαίο για πολλούς λόγους στόχο του top-8 στη League Phase του Conference League, αλλά δημιούργησε ανασφάλεια ακόμα και για αυτόν τον στόχο της συνέχειας στη διοργάνωση, έστω και μέσω του νοκ άουτ γύρου των πλέι-οφ.

Αξιοσημείωτο βεβαίως είναι ότι για την πρόκριση και την εξασφάλιση μίας θέσης στις πρώτες 24 ομάδες, που θα συνεχίσουν τον Φεβρουάριο το πιθανότερο είναι ότι για την ΑΕΚ θα είναι αρκετή η νίκη την έκτη τελευταία αγωνιστική στην έδρα της με αντίπαλο τη ρουμανική Κραϊόβα, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν τα δύο εκτός έδρας ματς για την Ένωση με τη Φιορεντίνα και την Σαμσουνσπορ και ίσως να μην χρειάζεται να περιμένει ένα δραματικό φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια…

Οι μαθηματικές προσομοιώσεις με όλους τους μαθηματικούς τύπους (συμπεριλαμβανομένων και αυτών εντός UEFA) τοποθετούν την πρόκριση στο Conference League (top-24) ανάμεσα στους έξι και στους επτά βαθμούς και μάλιστα την ΑΕΚ την έχουν… μέσα με προσδοκώμενο αποτέλεσμα τους 7,15 βαθμούς συγκομιδής!

Αντίστοιχα το προνομιακό και ευεργετικό από πολλές απόψεις top-8 (κυρίως για τον χαμηλό ευρωπαϊκό συντελεστή της ΑΕΚ) αναμένεται ανάμεσα στους 11 με 12 βαθμούς, που πολύ απλά σημαίνει ότι για την Ένωση δεν αρκούν ούτε δυο νίκες στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της…

Όλα αυτά όμως είναι μαθηματικά, το ποδόσφαιρο και οι προκρίσεις επιβεβαιώνονται εντός αγωνιστικού χώρου και η ΑΕΚ καλείται να διεκδικήσει κάθε βαθμό από τους εννιά που παραμένουν στο χορτάρι και μπορεί να κατακτήσει μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase με πρώτο στόχο την πρόκριση.

Που από μόνη της δεν θα είναι αρκετή και εξηγούμε τα δεδομένα…

Τα ακριβή δεδομένα για την ΑΕΚ

-Η ΑΕΚ συμμετείχε στα καλοκαιρινά προκριματικά με συντελεστή 9,500 βαθμών, τον χαμηλότερο της ευρωπαϊκής της ιστορίας (τις δυο προηγούμενες φορές που είχε χαμηλότερο δεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη λόγω του υποβιβασμού) με τον οποίο ήταν οριακά ισχυρή στον τρίτο προκριματικό του Conference League (τελικά συμμετείχε με τον συντελεστή της Χάποελ Μπερ Σέβα) και ανίσχυρη στα πλέι-οφ. Με αυτόν τον συντελεστή θα ήταν ανίσχυρη ολόκληρο το καλοκαίρι στο Champions και στο Europa League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και μετά

-Μετά από τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι στα προκριματικά του Conference League (εκεί που οι βαθμοί όμως μετράνε μόνο υπέρ της χώρας), το 6-0 επί της Αμπερντίν στη League Phase του Conference και την ισοπαλία με την Σάμροκ, η ΑΕΚ είναι και πάλι στον ίδιο συντελεστή των 9,500 βαθμών. Στο ξεκίνημα της σεζόν αφαίρεσε από την 5ετία της τους 3,000 βαθμούς της σεζόν 2020-21 και τους πρόσθεσε με αυτά τα δύο αποτελέσματα

-Αν πάρουμε το τελευταίο επιθυμητό για την ΑΕΚ σενάριο ότι θα προκριθεί στο Conference με επτά βαθμούς και με νίκη -ας υποθέσουμε- την τελευταία αγωνιστική επί της Κραϊόβα, θα ολοκληρώσει τη League Phase και ο ευρωπαϊκός της συντελεστής θα είναι 11,500 και… κάτι!

-Τι είναι αυτό το κάτι; Το έξτρα βαθμολογικό μπόνους από τη θέση της τελικής κατάταξης στη League Phase. Που θα γίνει 11,625 αν προκριθεί ως 24η μέχρι 12,125 αν προκριθεί ως 20η… Με επτά βαθμούς θα είναι δύσκολο να τερματίσει πιο ψηλά από τη 18η θέση στην καλύτερη περίπτωση. Κάθε θέση πάντως που μπορεί να κερδίσει στην τελική κατάταξη θα της αποφέρει έξτρα 125 βαθμούς… Κάτι που σημαίνει ότι η όποια παραπάνω θέση στην τελική βαθμολογία (που μπορεί να έρθει βεβαίως με περισσότερους των επτά βαθμών) μπορεί το ερχόμενο καλοκαίρι να αποδειχθεί ευεργετική!

Ο στόχος των 15,000 βαθμών συντελεστή

-Ακόμα και ένας συντελεστής της τάξης των 12,500 βαθμών στο τέλος της League Phase δεν θα είναι αρκετός για το… reloading της ΑΕΚ στη βαθμολογία της UEFA. Με τα καλοκαιρινά δεδομένα δεν θα της εξασφαλίζει ούτε καν το γκρουπ των ισχυρών στα πλέι-οφ του Conference (τελευταία ομάδα πέρυσι ήταν η Γιαγκελόνια με 14,000 συντελεστή), ούτε καν στον δεύτερο και τρίτο προκριματικό του Europa.

-Nα σημειωθεί επίσης ότι στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Φεβρουαρίου για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 9-24 οι βαθμοί των αποτελεσμάτων επίσης δεν μετρούν υπέρ των ομάδων παρά μόνο υπέρ των χωρών και αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί στους 16, όπως πέρυσι ο Παναθηναϊκός, θα προσθέσει μόνο 500 βαθμούς (μισή ισοπαλία) ως μπόνους πρόκρισης. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα χρειαστεί επιπλέον πόντους και ίσως πρόκριση στους οχτώ για να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο συντελεστή της τάξης των 15,000 βαθμών, που είναι το ελάχιστο όριο που θα της δώσει μία κάποια άνεση στα προκριματικά του ερχόμενου καλοκαιριού.

Το ιδανικό σενάριο

-Με 8-9 βαθμούς πάντως ως τελική συγκομιδή στη League Phase του Conference League (νίκη με Κραϊόβα και μία εκτός έδρας ισοπαλία με Φιορεντίνα ή Σάμσουν) η ΑΕΚ θα είναι πιθανότατα, λόγω του καλού συντελεστή γκολ που διαθέτει από το 6-0 επί της Αμπερντίν, στο 9-16 της τελικής κατάταξης του Conference!

Mπορεί τώρα να μοιάζει αδιάφορο αλλά δεν είναι.

Γιατί;

-Η ΑΕΚ θα έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια τη ρεβάνς στη νοκ άουτ φάση των πλέι-οφ και πιθανότατα έναν πιο προσιτό αντίπαλο

-Με το βαθμολογικό μπόνους θέσης και 3,000 ακόμα βαθμούς θα διαθέτει από το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου συντελεστή πάνω από τους 14,000 βαθμούς και θα έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια της διοργάνωσης να ελέγξει την κατάσταση χτίζοντας έναν αξιοπρεπή συντελεστή.

Η πρόκριση παραμένει το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ένωσης θα μετρήσει κατά πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί.

Και φυσικά το ποια θα είναι η συνέχειά της σε μία διοργάνωση που έχει ευκαιρίες, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν!