Conference League, η βαθμολογία: Στην 15η θέση η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ μετά το δικό της παιχνίδι με την ομάδα της Σάμροκ με το 1-1 βρέθηκε αρχικά στην 10η θέση. Πλην όμως απέμεναν και τα βραδινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Μετά το πέρας τους η ΑΕΚ έπεσε στην 15η θέση.
Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από την Τσέλιε στη Σλοβενία, διέλυσε στη συνέχεια την Αμπερντίν και ήρθε ισόπαλη κόντρα στους Ιρλανδούς. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League είναι εκτός έδρας, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22.00.
Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League
1. Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9
2. Τσέλιε 3 (7-2) 9
3. Μάιντς 3 (4-1) 9
4. ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7
5. Λωζάνη 3 (5-1) 7
6. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7
7. Στρασμπούρ 3 (5-3) 7
8. Φιορεντίνα 3 (6-2) 6
-----------------------
9. Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6
10. Σαχτάρ 3 (6-4) 6
11. Κουόπιο 3 (4-2) 5
12. Ράκοβ 3 (3-1) 5
13. Ντρίτα 3 (3-2) 5
14. Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5
15. ΑΕΚ 3 (8-4) 4
16. Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4
17. Νόα 3 (3-3) 4
18. Ριέκα 3 (2-2) 4
19. Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4
20. Κραϊόβα 3 (2-3) 4
21. Σκεντίγια 3 (2-3) 4
22. Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4
23. Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3
24. Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3
------------------------
25. Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-4) 3
26. Ζρίνσκι 3 (5-7) 3
27. Άλκμααρ 3 (2-7) 3
28. Χάκεν 3 (3-4) 2
29. Ομόνοια 3 (2-3) 2
30. Σέλμπουρν 3 (0-2) 1
31. Σάμροκ Ρόβερς 3 (2-7) 1
32. Μπρεϊνταμπλικ 3 (0-5) 1
33. Αμπερντίν 3 (2-9) 1
34. Σλόβαν 3 (2-6) 0
35. Σπάρτανς 3 (0-5) 0
36. Ραπίντ 3 (1-8) 0
