Conference League, η βαθμολογία: Στην 15η θέση η ΑΕΚ

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase της διοργάνωσης του Conference League μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και τους βραδινούς αγώνες.

Η ΑΕΚ μετά το δικό της παιχνίδι με την ομάδα της Σάμροκ με το 1-1 βρέθηκε αρχικά στην 10η θέση. Πλην όμως απέμεναν και τα βραδινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Μετά το πέρας τους η ΑΕΚ έπεσε στην 15η θέση.

Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από την Τσέλιε στη Σλοβενία, διέλυσε στη συνέχεια την Αμπερντίν και ήρθε ισόπαλη κόντρα στους Ιρλανδούς. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League είναι εκτός έδρας, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22.00.

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League

1. Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9

2. Τσέλιε 3 (7-2) 9

3. Μάιντς 3 (4-1) 9

4. ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7

5. Λωζάνη 3 (5-1) 7

6. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 (7-4) 7

7. Στρασμπούρ 3 (5-3) 7

8. Φιορεντίνα 3 (6-2) 6

-----------------------

9. Κρίσταλ Πάλας 3 (5-2) 6

10. Σαχτάρ 3 (6-4) 6

11. Κουόπιο 3 (4-2) 5

12. Ράκοβ 3 (3-1) 5

13. Ντρίτα 3 (3-2) 5

14. Γιαγκελόνια 3 (3-2) 5

15. ΑΕΚ 3 (8-4) 4

16. Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4

17. Νόα 3 (3-3) 4

18. Ριέκα 3 (2-2) 4

19. Σίγκμα Όλομουτς 3 (3-4) 4

20. Κραϊόβα 3 (2-3) 4

21. Σκεντίγια 3 (2-3) 4

22. Ρεντ Ιμπς 3 (3-7) 4

23. Λεχ Πόζναν 3 (7-6) 3

24. Ντιναμό Κιέβου 3 (6-5) 3

------------------------

25. Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-4) 3

26. Ζρίνσκι 3 (5-7) 3

27. Άλκμααρ 3 (2-7) 3

28. Χάκεν 3 (3-4) 2

29. Ομόνοια 3 (2-3) 2

30. Σέλμπουρν 3 (0-2) 1

31. Σάμροκ Ρόβερς 3 (2-7) 1

32. Μπρεϊνταμπλικ 3 (0-5) 1

33. Αμπερντίν 3 (2-9) 1

34. Σλόβαν 3 (2-6) 0

35. Σπάρτανς 3 (0-5) 0

36. Ραπίντ 3 (1-8) 0