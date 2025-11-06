O Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να «διπλασιάσει» τα τρίποντα της στη League Phase του Conference League, καθώς ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια και το φινάλε της 3ης αγωνιστικής τη βρίσκει στους 4 βαθμούς.

Μεταξύ των Ενωσιτών που βρέθηκαν στην «OPAP Arena» ήταν κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν έχει κρύψει τα «κιτρινόμαυρα» αισθήματα του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν αγωνίζεται αυτό το διάστημα λόγω ενοχλήσεων, σε αυτό το πλαίσιο δε συμμετείχε στο ATP250 της Αθήνας και βρέκε τον χρόνο να δει από κοντά την ομάδα της καρδιάς του.

Θυμίζουμε πως ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters του Παρισιού, ενώ φέτος δεν έχει αγωνιστεί ούτε στα τουρνουά σε Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη και Παρίσι.