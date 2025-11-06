Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Στραπάτσο» για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος είχε την πρώτη του εντός έδρας απώλεια βαθμών στη League Phase του Conference League, καθώς ήρθε 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, σε ματς που η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε 28 τελικές και οι Ιρλανδοί μόλις μια, στη φάση του πέναλτι.

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Θωμά Στρακόσα στο 17', όταν ο διαιτητής Χοσέ Λουίς Μουνουέρα έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν.

Παρά την αντίθεση άποψη του VAR ο Ισπανός ρέφερει επέμεινε στην άποψη του έπειτα από on-field review. Ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα του Δικεφάλου, ο οποίος έπεσε σωστά.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση και έχασε πολλές ευκαιρίες, με κύριους εκφραστές τους Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς και Κοϊτά.

Στο 84ο λεπτό ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για χέρι του Γκραντ, ο VAR κάλεσε ξανά τον Μουνουέρα να τσεκάρει τη φάση, όμως ο Ισπανός, όπως και στο πέναλτι των Ιρλανδών επέμεινε στην απόφαση του. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν το τελικό σκορ.