Οι παίκτες της ΑΕΚ αφού ολοκλήρωσαν το ζέσταμα τους για τον αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, με μπροστάρηδες Ηλιόπουλο και Νίκολιτς. Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειας του δολοφονημένου οπαδού.

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αφού ολοκληρώθηκε το ζέσταμα η «οικογένεια» του Δικεφάλου τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, με τους Μάριο Ηλιόπουλο και Μάρκο Νίκολιτς να βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο ανθοδέσμες, τις οποίες άφησαν μπροστά στη φωτογραφία του δολοφονημένου οπαδού ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης και ο αρχηγός της ομάδας, Πέτρος Μάνταλος.

Μαζί με την ομάδα ήταν και μέλη της οικογένειας του Μάριου, ενώ φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν ρυθμικά το όνομα του δολοφονημένου οπαδού. Στο πλευρό των συγγενών ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Φυσικά η τελετή έγινε μετά από σχετικό αίτημα του Δικεφάλου στην UEFA.