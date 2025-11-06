ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς: Πανό στην Original για τον Μάριο Ρουμπή
Υπό τη σκιά της δολοφονίας του νεαρού φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, θα υποδεχτεί ο Δικέφαλος τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Θυμίζουμε πως ο 20χρονος Ενωσίτης δολοφονήθηκε με μαχαίρι σε συμπλοκή που έγινε στη Χαλκίδα και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ θα τιμήσει τη μνήμη του με τελετουργικό μετά την προθέρμανση, όπου οι παίκτες και τεχνική ηγεσία, αλλά και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος θα καταθέσουν λουλούδια.
Σε αυτό το πλαίσιο στήθηκε στην Original πανό με τη φωτογραφία του Μάριου Ρουρμπή, ανάμεσα σε πανό των συνδέσμων των οργανωμένων φίλων του Δικεφάλου σε Χαλκίδα και Νέα Αρτάκη.
