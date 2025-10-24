Η ΑΕΚ έδωσε τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια σχετικά με τον επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Όπως έκανε γνωστό η ΑΕΚ, οι κάτοχοι των διαρκείας που δεν έχουν προμηθευτεί πακέτο εισιτήριων μπορούν να διασφαλίσουν τη θέση τους για το ματς στις 6 Νοεμβρίου με τη Σάμροκ Ρόβερς, ενώ η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27/10.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια με Σάμροκ Ρόβερς

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας που δεν έχουν προμηθευτεί το πακέτο εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της League Phase του UEFA Conference League, μπορούν να διασφαλίσουν τη θέση τους για τον αγώνα με την SHAMROCK ROVERS FC, ο οποίος θα διεξαχθεί στην OPAP Arena την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 19:45.

Όλοι οι κάτοχοι διαρκείας θα λάβουν σχετικό e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής και θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλείσει θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων, καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP ARENA, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.