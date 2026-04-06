Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Τι αναφέρει ο κανονισμός για την φάση με το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτσι
Η ΑΕΚ πήρε διπλό τίτλου χθες το βράδυ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0, όμως η εξέλιξη της αναμέτρησης αυτής θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική αν μετρούσε το γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι.
Στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του παιχνιδιού, οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στην επίθεση, η μπάλα στρώθηκε στον 29χρονο Τούρκο, ο οποίος με ένα δυνατό σου έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θωμά Στρακόσα που δεν μπόρεσε να αντιδράσει.
Η κίνηση όμως που έκανε ο Τζέιμς Πένραϊς, λίγο πριν η μπάλα φύγει από τα πόδια του παίκτη των γηπεδούχων αποδείχθηκε καθοριστική. Άφησε εκτεθειμένο τον Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος μπορεί να μην ακούμπησε την μπάλα, αλλά ήταν εκτεθειμένος και έκοβε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα της Ένωσης. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Τομπάιας Στίλερ, να ακούσει το VAR, να εξετάσει το video της φάσης και τελικά να ακυρώσει το γκολ όπως προβλέπει ο κανονισμός.
Τι προβλέπει το εγχειρίδιο «Κανόνες του παιχνιδιού» για την σεζόν 2025-26; Στο κεφάλαιο 11 και στην δεύτερη παράγραφο αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Ένας παίκτης ευρισκόμενος σε θέση offside τη στιγμή που η μπάλα παίζεται ή αγγίζεται από έναν συμπαίκτη του, τιμωρείται μόνον όταν αυτός αρχίζει να εμπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι με το να:
- επηρεάσει το παιχνίδι παίζοντας ή αγγίζοντας την μπάλα, η οποία μεταβιβάσθηκε ή αγγίχθηκε από έναν συμπαίκτη του
- ή επηρεάσει έναν αντίπαλο με το να: εμποδίσει τον αντίπαλο να παίξει ή να είναι ικανός να παίξει την μπάλα, παρεμποδίζοντας ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του αντιπάλου».
Αυτό το τελευταίο ήταν ο λόγος που ο Γερμανός διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Ολυμπιακού, καθώς η θέση του Ιταλού αμυντικού, εμπόδιζε τον Θωμά Στρακόσια.
