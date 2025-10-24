Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τα δύο οφέλη που αποκόμισε η σαρωτική ΑΕΚ στην «εξάρα» επί της Αμπερντίν και για τη συγκέντρωση που πρέπει να διατηρήσει μετά το ευρύ σκορ στην Ευρώπη και πριν το κυριακάτικο ντέρμπι στο Φάληρο.

Δύο ήταν οι στόχοι της ΑΕΚ πριν την ευρωπαϊκή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Αμπερντίν. Πρώτον, να πάρει τη νίκη προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για τον στόχο της πρόκρισης από τη League Phase του Conference League μετά την άσχημη πρεμιέρα και την ήττα στη Σλοβενία από την Τσέλιε. Δεύτερον, να το πετύχει με όσο πιο πειστικό τρόπο μπορούσε προκειμένου να τονώσει την αυτοπεποίθησή της μετά τις τελευταίες προβληματικές εμφανίσεις και ειδικά έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ τα κατάφερε και τα δύο βγάζοντας και με το παραπάνω την αντίδραση που επιθυμούσε να δει ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Ένωση ήταν ισοπεδωτική και χωρίς να κόψει ταχύτητα έριξε έξι γκολ και θα μπορούσε πολλά περισσότερα σε μια εμφάνιση που είχε ανάγκη. Οι κιτρινόμαυροι έφτιαξαν την ψυχολογία τους στο κατάλληλο χρονικό σημείο πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και έβαλαν τις βάσεις για τον στόχο της πρόκρισης από τη League Phase με τους πρώτους τρεις βαθμούς στο τσεπάκι. Ειδικά αν θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη οκτάδα επιβάλλεται να κάνουν το απόλυτο στα τρία ματς στην OPAP Arena.

Οι υψηλές εντάσεις της ΑΕΚ παρέσυραν την Αμπερντίν

Σε αντίθεση με τα τελευταία παιχνίδια, οι παίκτες της ΑΕΚ μπήκαν εξ αρχής απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να δώσουν απαντήσεις. Ήταν αποτελεσματικοί στο ξεκίνημα, σκοράροντας δύο γκολ στις τρεις φάσεις που είχαν στο πρώτο εικοσάλεπτο και αυτό τους απελευθέρωσε για να ισοπεδώσουν στη συνέχεια την Αμπερντίν, η οποία παρασύρθηκε από την ορμή τους. Πέρα όμως από το όμορφο ποδόσφαιρο συνεργασιών που παρουσίασε η ΑΕΚ και τη σωστή νοοτροπία που έδειξε, πολύ σημαντικές ήταν επίσης και οι εντάσεις της. Σίγουρα ο αντίπαλος παραδόθηκε νωρίς, αλλά η ένταση και η πίεση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς από την αρχή ως το τέλος ήταν από τα πιο θετικά μηνύματα της βραδιάς.

Πολύ καλό επίσης το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν πάτησε φρένο. Έπειτα από ένα πρώτο μέρος κατά το οποίο σκόραρε τρία γκολ και θα μπορούσε να είχε βάλει μίνιμουμ πέντε, η Ένωση συνέχισε στα ίδια υψηλά επίπεδα έντασης και πίεσης και στον ίδιο επιθετικό ρυθμό προσπαθώντας να βάλει όσα περισσότερα γκολ μπορούσε. Ακόμα ένα δείγμα του πως πρέπει να αντιμετωπίζεις τα ευρωπαϊκά παιχνίδια καθώς στη League Phase η διαφορά των τερμάτων μετράει. Και για την ΑΕΚ που οφείλει φέτος να εκμεταλλευτεί την παρουσία της στο Conference League και να κάνει μια καλή πορεία για να αρχίσει να ανακτά το έδαφος που έχασε στην Ευρώπη, αυτό επίσης από τα καλύτερα νέα της βραδιάς.

Ο άξονας που «δάγκωνε» και η συγκέντρωση ενόψει Φαλήρου

Σε μια τέτοια βραδιά είναι λογικό όλοι να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, ο κιτρινόμαυρος άξονας των Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλου ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά. Τελευταία η ΑΕΚ υπέφερε στον χώρο του κέντρου από φτωχές εμφανίσεις. Όμως η δυναμική επανεμφάνιση των τριών που «δάγκωναν» στο πρέσινγκ και ξεκινούσαν την ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η ΑΕΚ έκανε... φύλλο και φτερό τους «Ντονς». Η δουλειά λοιπόν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, όμως η Ευρώπη θα πρέπει να απασχολήσει ξανά και πολύ σοβαρά την ΑΕΚ όταν θα έρθει σε δύο εβδομάδες το νέο εντός έδρας ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς, όπου η Ένωση πρέπει με ανάλογη εμφάνιση να φτάσει τους έξι βαθμούς.

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την Κυριακή. Και το παν τη δεδομένη στιγμή είναι παρά το εκκωφαντικό 6-0 και τη συντριπτική εμφάνιση, να παραμείνουν όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Να κρατήσουν την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία που έχτισαν από το μεγάλο ευρωπαϊκό σκορ, αλλά να παραμείνουν σταθεροί στο πλάνο και να πάνε στο «Γ. Καραϊσκάκης» παίζοντας με μυαλό και πάθος. Αυτή είναι η νέα πρόκληση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ στο τρίτο σερί απαιτητικό τεστ μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Προφανώς πέρα από το αποτέλεσμα υπάρχει ακόμα πάρα πολύς δρόμος μπροστά, όμως μια επιτυχία κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο σε συνδυασμό και με την εμφατική νίκη επί της Αμπερντίν θα αποτελέσει μια ηχηρή δήλωση ενόψει συνέχειας.