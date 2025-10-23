ΑΕΚ - Αμπερντίν: Ο Κουτέσα... έβγαλε το ραβδί του για το ιστορικό 6-0 (vid)
«Περίπατος» για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Δικέφαλος διέσυρε με 6-0 την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» και «μάτσαρε» την πιο ευρεία ευρωπαϊκή της νίκη.
Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λιούμπισιτς έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Κουτέσα έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε σε τετ α τετ τον τερματοφύλακα των Σκωτσέζων για το ιστορικών διαστάσεων 6-0.
Φυσικά όπως κάθε γκολ του ο Ελβετός εξτρέμ το πανηγύρισε με το... μαγικό ραβδί του αλά Χάρι Πότερ.
