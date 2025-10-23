Η Ριέκα πίεσε για την επιστροφή στη δράση, η βροχή κόπασε και το ματς με τη Σπάρτα Πράγας πιθανότατα θα συνεχιστεί στις 22.00!

Ενώ αρχικά οι Κροάτες ενημέρωναν για οριστική διακοπή και επανέναρξη του αγώνα το μεσημέρι της Παρασκευής, ο διαιτητής Ρόμπερτ Τζόουνς αποφάσισε να συνεχιστεί ο αγώνας της Ριέκα με τη Σπάρτα στις 22:00. Οι αντιδράσεις των Τσέχων κάμφθηκαν, οι γηπεδούχοι άσκησαν πίεση και οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στο γήπεδο για να προσπαθήσουν να αγωνιστούν παρά τις κακές αγωνιστικές συνθήκες. Η αναμέτρηση θα συνεχιστεί από το 13ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρατικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο, περίπου 100 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο έπεσαν σήμερα στη Ριέκα και την ευρύτερη περιοχή