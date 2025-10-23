ΑΕΚ - Αμπερντίν: Τα δοκάρια Ρέλβας και Βίντα στο πρώτο ημίχρονο (vid)
Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ στον αγώνα με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας προβάδισμα τριών γκολ, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη έκταση, καθώς η Ένωση είχε μεγάλες ευκαιρίες, με κυριότερες τα δυο δοκάρια των στόπερ της.
Στο 16' ο Πένραϊς εκτέλεσε φάουλ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλια και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Αμπερντίν.
Στο 37ο λεπτό ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Οι Ενωσίτες φώναξαν ρυθμικά το όνομα του εκ των αρχηγών της ομάδας τους, ο οποίος φυσικά αποτελεί από τα αγαπημένα «παιδιά» της κιτρινόμαυρης εξέδρας.
