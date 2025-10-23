Η ΑΕΚ είχε δυο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αμπερντίν με τους στόπερ της, Ρέλβας και Βίντα.

Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ στον αγώνα με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρ​​​​​​​κο Νίκολιτς πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας προβάδισμα τριών γκολ, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη έκταση, καθώς η Ένωση είχε μεγάλες ευκαιρίες, με κυριότερες τα δυο δοκάρια των στόπερ της.

Στο 16' ο Πένραϊς εκτέλεσε φάουλ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλια και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της Αμπερντίν.

Στο 37ο λεπτό ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Οι Ενωσίτες φώναξαν ρυθμικά το όνομα του εκ των αρχηγών της ομάδας τους, ο οποίος φυσικά αποτελεί από τα αγαπημένα «παιδιά» της κιτρινόμαυρης εξέδρας.