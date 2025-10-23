ΑΕΚ - Αμπερντίν: O Mάνταλος πίεσε, ο Πινέδα «σέρβιρε» και ο Ελίασον εκτέλεσε για το 3-0 (vid)
«Πάρτι» της ΑΕΚ με... καλεσμένη την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια! Πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε προβάδισμα τρία γκολ και έφτασε ένα βήμα πιο κοντά στο τρίποντο.
Στο 27ο λεπτό Μάνταλος και Πιερό πίεσαν, από τον αρχηγό της Ένωσης η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός πέρασε στον Πινέδα, ο οποίος με διαγώνια μπαλιά έβγαλε τον Ελίασον σε τετ α τετ και ο Σουηδός με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.
