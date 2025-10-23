Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena την Αμπερντίν (19:45) και ψάχνει νίκη με πειστικό τρόπο για δύο λόγους. Αλλαγές αναμένονται στο αρχικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι ευρωπαϊκές βραδιές επιστρέφουν απόψε (19:45, CosmoteSport 4) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να δίνει ένα must win παιχνίδι απέναντι στην Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και μία ακόμα προβληματική εμφάνιση η Ένωση θέλει να δώσει απαντήσεις στο γήπεδο, ενώ παράλληλα γνωρίζει ότι πρέπει να βάλει και τις βάσεις της πρόκρισης μετά από την ήττα που γνώρισε στην πρεμιέρα από την Τσέλιε στη Σλοβενία. Ειδικά αν θέλει να έχει και ελπίδες ακόμα και για την πρώτη οκτάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος σε αυτά που ζητάει από τους παίκτες του. Περιμένει να βγάλουν αντίδραση δείχνοντας συγκέντρωση και αποφασιστικότητα καθώς και ότι ανταποκρίνονται σε συνθήκες πίεσης. Και ο ίδιος αναγνωρίζει πως το παιχνίδι με τους «Ντονς» στην OPAP Arena είναι πολύ σημαντικό για να ανοίξει η ΑΕΚ τον δρόμο της πρόκρισης καθώς στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο η καλή πορεία στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν πρέπει να είναι μέσα στις προτεραιότητες.

Τα πλάνα του Νίκολιτς για το ματς με την Αμπερντίν

Το ματς με την Αμπερντίν έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο «πρέπει» για την Ένωση, με τον Νίκολιτς να αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το αρχικό σχήμα που παρέταξε κόντρα στον ΠΑΟΚ κι ενώ ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το ερωτηματικό έχει να κάνει ξανά με τον Μουκουντί, ο οποίος δεν προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη, πραγματοποιώντας συντηρητικό πρόγραμμα. Με τον ΠΑΟΚ τα είχε καταφέρει και μένει να φανεί αν θα συμβεί το ίδιο ξανά. Ο Λιούμπισιτς είναι διαθέσιμος καθώς αντικατέστησε προσωρινά τον τραυματία Ζίνι στη λίστα, ενώ εκτός παραμένει ο Περέιρα.

Αν ο Μουκουντί δεν ξεκινήσει πλάι στον Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τότε ο Νίκολιτς θα επιλέξει τον Βίντα, με τον Στρακόσα στην εστία και τους Πένραϊς και Ρότα στα δύο άκρα της άμυνας. Στον άξονα ο Πινέδα αναμένεται να επανέλθει μαζί με τον Μαρίν, ενώ ο Μάνταλος φαίνεται να έχει προβάδισμα στο «δέκα». Οι Κουτέσα και Ελίασον πρόκειται να είναι στις πλευρές, με τον Νίκολιτς να έχει δοκιμάσει και τον Κοϊτά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης στην προετοιμασία ενόψει της αποψινής αναμέτρησης έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ο Γιόβιτς όσο και ο Πιερό.