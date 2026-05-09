Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα μετά από αρκετό καιρό εμφανίζεται ξανά σε σενάρια από την πατρίδα του που τον συνδέουν με τη Μοντερέι.

Έπειτα από αρκετό καιρό, δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, αλλά και για τον πρώην τεχνικό των κιτρινόμαυρων, Ματίας Αλμέιδα.

Διάφορα Μέσα στο Μεξικό τονίζουν πως η Μοντερέι θέλει τον Αλμέιδα για τον πάγκο της μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, αλλά και τον Πινέδα.

«Φήμες θέλουν τη Μοντερέι να ετοιμάζει μια πρόταση εκατομμυρίων στην ΑΕΚ για τον Πινέδα», υπογραμμίζουν στο Μεξικό και στέκονται στο πόσο καλά γνωρίζει ο Αλμέιδα τον «Μαγίτο», τόσο από την Τσίβας όσο και από την ΑΕΚ.

Ο Πινέδα δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2027 και πρόθεση της Ένωσης είναι να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Μεξικανό μέσο.