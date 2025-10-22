ΑΕΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ΑΕΚ στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Conference League έκανε πειστική εμφάνιση, καθώς υπέταξε με ευκολία την Αμπερντίν και έκανε βαθμολογικό «σεφτέ».
Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Ο αγώνας της «OPAP Arena» θα κάνει σέντρα στις 19:45.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
- ΑΕΚ - Αμπερντίν
- 6 Νοεμβρίου 2025: ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 19:45
- 27 Νοεμβρίου 2025: Φιορεντίνα - ΑΕΚ 22:00
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 19:45
- 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Κραϊόβα 22:00
