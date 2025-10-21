Το ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης με την Αμπερντίν έχει ακόμα μεγαλύτερο «πρέπει» για την ΑΕΚ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο βασικό του σχήμα.

Η ΑΕΚ επιβάλλεται να αφήσει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ, να έχει πάρει τα μαθήματα από αυτήν και να μην επαναλάβει τα λάθη των τελευταίων αγώνων προκειμένου να αντιδράσει άμεσα. Μετά το αποτέλεσμα και την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ, το ευρωπαϊκό ματς με την Αμπερντίν την Πέμπτη (23/10, 19:45) στην OPAP Arena όπως γίνεται αντιληπτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερο «πρέπει».

Έπειτα από την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League και την εμφάνιση απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία, το παιχνίδι με τους «Ντονς» έχει τον χαρακτήρα του must-win. Έτσι κι αλλιώς στα τρία εντός έδρας ευρωπαϊκά η ΑΕΚ εξ αρχής είχε ως στόχο τους εννιά βαθμούς συνολικά για να επιδιώξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και να έχει ελπίδες ακόμα και για την οκτάδα. Μια νίκη με την Αμπερντίν θα λειτουργούσε όμως και ως αντίδραση, κάτι που ψάχνει πολύ η Ένωση πλέον μετά την κυριακάτικη ήττα.

Στις σκέψεις της ΑΕΚ υπάρχει η πιθανότητα να κάνει χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης μακροχρόνια τραυματία παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα που δίνει στις ομάδες η UEFA και αν παρθεί οριστικά αυτή η απόφαση τότε ο Λιούμπισιτς θα μπει προσωρινά στη θέση του Ζίνι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Στον βαθμό φυσικά που του το επιτρέπουν και οι περιορισμοί με τους εκτός λίστας, τη στιγμή που υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης καθώς προηγήθηκε το ματς με τον ΠΑΟΚ και μετά την Αμπερντίν ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Στρακόσα είναι δεδομένος στην εστία, ενώ στην άμυνα μια αλλαγή που μοιάζει πολύ πιθανή είναι αυτή στο αριστερό άκρο με τον Πένραϊς, ο οποίος λογικά θα βρει θέση στην τετράδα μαζί με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Στον άξονα δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ευελιξία κινήσεων. Ο Πινέδα αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Μαρίν, ενώ αρκετά πιθανό είναι αυτό να συμβεί και με τον Μάνταλο. Στις πτέρυγες υπάρχουν οι επιλογές των Κουτέσα, Ελίασον και Κοϊτά για δύο θέσεις, με τους δύο πρώτους μάλλον να έχουν το προβάδισμα, όπως και ο Γιόβιτς για την κορυφή της επίθεσης.