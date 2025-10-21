Η ΑΕΚ σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης μακροχρόνια τραυματία παίκτη και είναι πιθανό να αλλάξει τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια της League Phase του Conference League.

Όπως είναι γνωστό, η UEFA δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να αντικαταστήσουν στην ευρωπαϊκή λίστα που έχουν δηλώσει έναν ποδοσφαιριστή που έχει τεθεί νοκ-άουτ με τραυματισμό για τουλάχιστον 60 μέρες μετά την υποβολή της λίστας.

Στην ΑΕΚ το ζήτημα αυτό θα άνοιγε μόνο αν ο Μάρκο Νίκολιτς το επιθυμούσε και όπως φαίνεται ο Σέρβος τεχνικός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς οι κιτρινόμαυροι εξετάζουν την αλλαγή του Ζίνι, ο οποίος είναι εκτός από τις 17 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να επιστρέψει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει συμπληρώσει δύο μήνες εκτός με τον μυϊκό τραυματισμό που έχει υποστεί.

Εφόσον παρθεί οριστικά η απόφαση, τότε τον Ζίνι θα τον αντικαταστήσει προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ ο Λιούμπισιτς. Αν η ΑΕΚ πάρει οριστικά την απόφαση και προχωρήσει στην αντικατάσταση του Ζίνι από τον Λιούμπισιτς, τότε οι κιτρινόμαυροι θα έχουν τη δυνατότητα να τον επαναφέρουν στη λίστα όταν ο Ανγκολέζος φορ είναι ξανά διαθέσιμος.

Θυμίζουμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League έχουν δηλωθεί οι: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι: Από τους μη γηγενείς οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο, ενώ από τους γηγενείς της Ομοσπονδίας ο Καλοσκάμης.