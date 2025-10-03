Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την απογοητευτική βραδιά της ΑΕΚ στη Σλοβενία, για την Ευρώπη που δεν συγχωρεί όταν σε βρίσκει απροετοίμαστο και για την πρόκληση ουσιαστικής αντίδρασης που μετράει τώρα μετά το πρώτο ισχυρό πλήγμα για την ομάδα του Νίκολιτς.

Ήταν με διαφορά η χειρότερη εμφάνιση της ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν αυτή στο Τσέλιε. Ένα βράδυ στο οποίο δεν δούλεψε τίποτα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με την εικόνα των κιτρινόμαυρων να είναι απογοητευτική τόσο σε τακτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Ήταν ένα ισχυρό χτύπημα με μια εμφάνιση που δεν μας είχε συνηθίσει το σύνολο του Νίκολιτς, το οποίο έχασε με κάτω τα χέρια και προσγειώθηκε απότομα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Μια απόδειξη ότι στην Ευρώπη όταν είσαι απροετοίμαστος παίρνεις αυτό που σου αξίζει ανεξάρτητα από τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχεις.

Η ΑΕΚ απέναντι στην Τσέλιε τα έκανε όλα λάθος. Κόντρα σε μια επικίνδυνη ομάδα επιθετικά, παρότι πήρε το προβάδισμα νωρίς με τον Κουτέσα, στη συνέχεια παρασύρθηκε από τον ρυθμό της με μια πολύ ευάλωτη ανασταλτική λειτουργία που ήταν ανεξήγητη αν αναλογιστεί κανείς πόσο συμπαγής είναι η ΑΕΚ του Νίκολιτς τη φετινή σεζόν. Το ισχυρό της ατού έγινε φύλλο και φτερό και κάθε κατέβασμα της Τσέλιε που έβρισκε τεράστιους χώρους για να εκδηλώσει τις επιθέσεις της ήταν κίνδυνος-θάνατος.

Τακτική αστοχία, πνευματική αδυναμία και το ευρωπαϊκό μάθημα

Το αρχικό πλάνο του Νίκολιτς αποδείχθηκε στο χορτάρι ότι ήταν λάθος και ειδικά η τριάδα του άξονα με την τοποθέτηση του Γκρούγιτς μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίν πιο μπροστά τους όχι μόνο δεν λειτούργησε, αλλά έχασε κατά κράτος τη μάχη του κέντρου. Η τεράστια τρύπα που υπήρχε εκεί έδωσε τη δυνατότητα στην Τσέλιε παρότι βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ από την ΑΕΚ, να... μυρίσει αίμα και να ρίξει την Ένωση στα σχοινιά, με τους κιτρινόμαυρους να αδυνατούν να κοντρολάρουν το τέμπο και να κρατήσουν μπάλα.

Με τη μάχη τακτικά να έχει χαθεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνολικά οι παίκτες της ΑΕΚ στο πνευματικό κομμάτι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, το τελικό 3-1 ήρθε ως ένα δυνατό «χαστούκι» με το... καλησπέρα στη League Phase. Ένα σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ, το οποίο έκρουσε το καμπανάκι ότι μπορεί το καλοκαίρι να έγινε η υπέρβαση των 3/3 προκρίσεων, όμως η ευρωπαϊκή επιτυχία δεν τελείωσε εκεί. Οι κιτρινόμαυροι δεν ήταν το ίδιο αποφασιστικοί και συγκεντρωμένοι στην πρεμιέρα τους, όπως στο μεγαλύτερο σκέλος των καλοκαιρινών προκριματικών και πρέπει να κατάλαβαν ότι η Ευρώπη είναι κάτι πολύ σοβαρό που απαγορεύεται να αντιμετωπίζεται υπερφίαλα.

Η πρώτη αναποδιά και η σημασία που έχει αυτή τη στιγμή η αντίδραση

Ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόπο που ήρθε αυτή η ήττα. Πολύ σωστά είπε πως δεν ήρθε και η καταστροφή καθώς ήταν μόλις η πρώτη αγωνιστική ευρωπαϊκά, ωστόσο επειδή αυτή η εικόνα δεν είναι αποδεκτή με βάση και όσα μας έχει δείξει ως τώρα, είναι ο πρώτος που αναγνωρίζει την αποκαρδιωτική εμφάνιση. Διάβασε λάθος το παιχνίδι από πριν, οι επιλογές δεν του βγήκαν καθόλου, οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε απαράδεκτη βραδιά ατομικά έτσι κι αλλιώς και το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει απόλυτα την πραγματικότητα. Ωμά και ρεαλιστικά. Ήταν η πρώτη μεγάλη αναποδιά για την ομάδα του Νίκολιτς που έφερε και το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα μετά από 13 αήττητα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν και η ουσία τώρα είναι στην αντίδραση.

Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, ωστόσο επειδή ήταν το πρώτο πολύ άσχημο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ του Νίκολιτς, τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πώς αυτή η κάκιστη εικόνα θα πεισμώσει όλους για να υπάρξει άμεση απάντηση και στη συνέχεια περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη στο πρότζεκτ. Ο θυμός που είπε και ο Σέρβος τεχνικός. Κλείνοντας, επειδή η Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και επειδή η ΑΕΚ έχει τεράστια ανάγκη φέτος από μια καλή πορεία, είναι επιβεβλημένο η συνέχεια της ευρωπαϊκής παρουσίας της ομάδας να είναι αυτή που πρέπει. Τα οφέλη θα είναι πολλά και θα φανούν στο μέλλον στρωμένα στον δρόμο της.