Λεβαδειακός: Τα «συγχαρητήρια» του Βέρμπιτς στην Τσέλιε για τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ
Εφιαλτική εξελίχθηκε η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Conference League καθώς είδε την Τσέλιε να ανατρέπει το σκορ και στο φινάλε να παίρνει τη νίκη με 3-1 στη Σλοβενία.
Ένας από τους παίκτες που πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του Ριέρα, ήταν ο Μπένζαμιν Βέρμπιτς του Λεβαδειακού, ο οποίος σχολίασε κάτω από ανάρτηση του σλοβένικου κλαμπ και έγραψε emoji και καρδούλες στα μάτια.
Ο διεθνής εξτρέμ είχε φορέσει τη φανέλα της Τσέλιε για 126 παιχνίδια καθώς αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της και είχε απολογισμό 36 γκολ και 23 ασίστ πριν πάρει μεταγραφή στην Κοπεγχάγη για 1,2 εκατ. ευρώ.
