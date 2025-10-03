Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League και ο Μπένζαμιν Βέρμπιτς του Λεβαδειακού έστειλε τα δικά του «συγχαρητήρια» στην σλοβένικη ομάδα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Εφιαλτική εξελίχθηκε η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Conference League καθώς είδε την Τσέλιε να ανατρέπει το σκορ και στο φινάλε να παίρνει τη νίκη με 3-1 στη Σλοβενία .

Ένας από τους παίκτες που πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του Ριέρα, ήταν ο Μπένζαμιν Βέρμπιτς του Λεβαδειακού, ο οποίος σχολίασε κάτω από ανάρτηση του σλοβένικου κλαμπ και έγραψε emoji και καρδούλες στα μάτια.

Ο διεθνής εξτρέμ είχε φορέσει τη φανέλα της Τσέλιε για 126 παιχνίδια καθώς αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της και είχε απολογισμό 36 γκολ και 23 ασίστ πριν πάρει μεταγραφή στην Κοπεγχάγη για 1,2 εκατ. ευρώ.