Conference League: Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα

Φάση από το Φέγενορντ - Αστον Βίλα

Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο Conference League όπου τα φαβορί ξεκίνησαν με νίκες και ξεχώρισε η ευρεία νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμααρ. Δείτε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και το πρόγραμμα...

Mε ήττα ξεκίνησε η ΑΕΚ το εφετινό ταξίδι της στο Conference League στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, στην οποία ξεχώρισε η τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμααρ, η οποία αγωνιζόταν από νωρίς με δέκα παίκτες.

Αναλυτικά η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής...

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ζρίνσκι 3 5-0
2. AEK Λάρνακας 3 4-0
3. Λεχ Πόζναν 3 4-1
4. Σπάρτα Πράγας 3 4-1
5. Λωζάνη 3 3-0
6. Τσέλιε 3 3-1
7. Κρίσταλ Πάλας 3 2-0
8. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 2-0
9. Φιορεντίνα 3 2-0
10. Ράκοφ 3 2-0
11. Σαχτάρ 3 3-2
12. Στρασβούργο 3 2-1
13. Μάιντς 3 1-0
14. Νόα 3 1-0
15. Γιαγκελόνια 3 1-0
16. Σαμσουνσπόρ 1-0
17. Κουόπιο 1 1-1
18. Ντρίτα 1 1-1
19. Σέλμπουρν 1 0-0
20. Χάκεν 1 0-0
21. Αμπερντίν 0 2-3
22. Σλόβαν 0 1-2
23. Ριέκα 0 0-1
24. Ομόνοια 0 0-1
25. Χάμρουν 0 0-1
26. Λέγκια 0 0-1
27. ΑΕΚ 0 1-3
28. Ντινάμο Κιέβου 0 0-2
29. Σίγκμα Ολομουτς 0 0-2
30. Κραϊόβα 0 0-2
31. Σκεντίγια 0 0-2
32. Ραπίντ Βιέννης 0 1-4
33. Σάμροκ Ρόβερς 0 1-4
34. Μπρέινταμπλικ 0 0-3
35. Αλκμααρ 0 0-4
36. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0 0-5


1η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα

Γιαγκιελόνια – Χάμρουν 1-0
Ντινάμο Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2
Ζρίνσκι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0
Κουόπιο – Ντρίτα 1-1
Λεχ Πόζναν - Ραπίντ Βιέννης 4-1
Λωζάνη – Μπρέινταμπλικ 3-0
Νόα – Ριέκα 1-0
Ομόνοια- Μάιντς 0-1
Ράγιο Βαγεκάνο – Σκεντίγια 2-0
ΑΕΚ Λάρνακας – Αλκμααρ 4-0
Αμπερντίν – Σαχτάρ 2-3
Λέγκια – Σαμσουνσπόρ 0-1
Ράκοφ -Κραϊόβα 2-0
Τσέλιε – ΑΕΚ 2-1
Σέλμπουρν – Χάκεν 0-0
Σλόβαν – Στρασβούργο 1-2
Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς 4-1
Φιορεντίνα – Σίγκμα Ολομουτς 2-0

 

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

19.45: ΑΕΚ- Aμπερντίν
19:45: Μπρέινταμπλικ- Κουόπιο
19:45: Ντρίτα-Ομόνοια
19:45: Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα
19:45: Ριέκα - Σπάρτα Πράγας
19:45: Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας
19:45: Σκέντιγια - Σέλμπουρν
19:45: Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια
19:45: Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο
22:00: Αλκμάαρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
22:00: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
22:00: Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν
22:00: Μάιντς - Ζρίνσκι
22:00: Κραϊόβα-Νόα
22:00: Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε
22:00: Σαμσουνσπόρ – Ντινάμο Κιέβου
22:00: Σίγμα Όλομουτς - Ράκοφ
22:00: Χάμρουν - Λωζάνη

