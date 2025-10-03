Κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο Conference League όπου τα φαβορί ξεκίνησαν με νίκες και ξεχώρισε η ευρεία νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμααρ. Δείτε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και το πρόγραμμα...

Mε ήττα ξεκίνησε η ΑΕΚ το εφετινό ταξίδι της στο Conference League στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, στην οποία ξεχώρισε η τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας επί της Αλκμααρ, η οποία αγωνιζόταν από νωρίς με δέκα παίκτες.

Αναλυτικά η βαθμολογία και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής...

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ζρίνσκι 3 5-0

2. AEK Λάρνακας 3 4-0

3. Λεχ Πόζναν 3 4-1

4. Σπάρτα Πράγας 3 4-1

5. Λωζάνη 3 3-0

6. Τσέλιε 3 3-1

7. Κρίσταλ Πάλας 3 2-0

8. Ράγιο Βαγιεκάνο 3 2-0

9. Φιορεντίνα 3 2-0

10. Ράκοφ 3 2-0

11. Σαχτάρ 3 3-2

12. Στρασβούργο 3 2-1

13. Μάιντς 3 1-0

14. Νόα 3 1-0

15. Γιαγκελόνια 3 1-0

16. Σαμσουνσπόρ 1-0

17. Κουόπιο 1 1-1

18. Ντρίτα 1 1-1

19. Σέλμπουρν 1 0-0

20. Χάκεν 1 0-0

21. Αμπερντίν 0 2-3

22. Σλόβαν 0 1-2

23. Ριέκα 0 0-1

24. Ομόνοια 0 0-1

25. Χάμρουν 0 0-1

26. Λέγκια 0 0-1

27. ΑΕΚ 0 1-3

28. Ντινάμο Κιέβου 0 0-2

29. Σίγκμα Ολομουτς 0 0-2

30. Κραϊόβα 0 0-2

31. Σκεντίγια 0 0-2

32. Ραπίντ Βιέννης 0 1-4

33. Σάμροκ Ρόβερς 0 1-4

34. Μπρέινταμπλικ 0 0-3

35. Αλκμααρ 0 0-4

36. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0 0-5



1η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα

Γιαγκιελόνια – Χάμρουν 1-0

Ντινάμο Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2

Ζρίνσκι - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

Κουόπιο – Ντρίτα 1-1

Λεχ Πόζναν - Ραπίντ Βιέννης 4-1

Λωζάνη – Μπρέινταμπλικ 3-0

Νόα – Ριέκα 1-0

Ομόνοια- Μάιντς 0-1

Ράγιο Βαγεκάνο – Σκεντίγια 2-0

ΑΕΚ Λάρνακας – Αλκμααρ 4-0

Αμπερντίν – Σαχτάρ 2-3

Λέγκια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Ράκοφ -Κραϊόβα 2-0

Τσέλιε – ΑΕΚ 2-1

Σέλμπουρν – Χάκεν 0-0

Σλόβαν – Στρασβούργο 1-2

Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Φιορεντίνα – Σίγκμα Ολομουτς 2-0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

19.45: ΑΕΚ- Aμπερντίν

19:45: Μπρέινταμπλικ- Κουόπιο

19:45: Ντρίτα-Ομόνοια

19:45: Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα

19:45: Ριέκα - Σπάρτα Πράγας

19:45: Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας

19:45: Σκέντιγια - Σέλμπουρν

19:45: Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια

19:45: Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο

22:00: Αλκμάαρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

22:00: Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν

22:00: Μάιντς - Ζρίνσκι

22:00: Κραϊόβα-Νόα

22:00: Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε

22:00: Σαμσουνσπόρ – Ντινάμο Κιέβου

22:00: Σίγμα Όλομουτς - Ράκοφ

22:00: Χάμρουν - Λωζάνη