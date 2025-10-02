Οι οπαδοί της ΑΕΚ δίνουν δυναμικό «παρών» στο Τσέλιε, με τους 1.700 φίλους των κιτρινόμαυρων να ξεκινούν την πορεία τους προς το γήπεδο.

Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας την Τσέλιε στη Σλοβενία στις 22:00.

Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της 1.700 οπαδούς, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο Τσέλιε.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο meeting point που είχε οριστεί και ξεκίνησαν την πορεία τους προς το γήπεδο με συνθήματα, «βάφοντας» με κιτρινόμαυρο χρώμα τους δρόμους της σλοβενικής πόλης.