ΑΕΚ: «Κατάληψη» των οπαδών της Ένωσης στο Τσέλιε και πορεία προς το γήπεδο
Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας την Τσέλιε στη Σλοβενία στις 22:00.
Η Ένωση θα έχει στο πλευρό της 1.700 οπαδούς, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στο Τσέλιε.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν στο meeting point που είχε οριστεί και ξεκίνησαν την πορεία τους προς το γήπεδο με συνθήματα, «βάφοντας» με κιτρινόμαυρο χρώμα τους δρόμους της σλοβενικής πόλης.
Η πορεία των οπαδών της ΑΕΚ προς το γήπεδο της Τσέλιε.#aekfc pic.twitter.com/Xk5Uvt0evs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 2, 2025
