Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στο «Ζ'ντέζελε» την προετοιμασία της για το πρώτο ματς στη League Phase του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε.

Πανέτοιμη για την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League είναι η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται από χθες βράδυ στη Σλοβενία ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Τσέλιε (2/10, 22:00).

Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν με προπόνηση στο γήπεδο «Ζ'ντέζελε» την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε να τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει το πρώτο ματς για τη συνέχεια της ΑΕΚ στη διοργάνωση και το υψηλό κίνητρο που υπάρχει στο σύνολό του.

Ο Νίκολιτς δεν έχει διαθέσιμους τους γνωστούς τραυματίες Περέιρα και Ζίνι, ενώ αντίθετα ο Γκατσίνοβιτς μπήκε στην αποστολή και όπως υπογράμμισε ο Σέρβος τεχνικός θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί εφόσον χρειαστεί.

Δείτε στιγμές από την προπόνηση της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τσέλιε