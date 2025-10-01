Νίκολιτς: «Θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι, έχουμε υψηλό κίνητρο»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στη Σλοβενία ενόψει της αυριανής πρεμιέρας στη League Phase του Conference League με την Τσέλιε υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το πρώτο παιχνίδι και τη μεγάλη όρεξη που υπάρχει για τη συμμετοχή στη διοργάνωση. «Στο ύψιστο επίπεδο το κίνητρό μου«, σχολίασε ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Στη μεγάλη σημασία που έχει το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε για τη συνέχεια της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στη Σλοβενία. Ο 46χρονος τεχνικός της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για το ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκινάει και πως το σύνολό του αξίζει να βρίσκεται εδώ, έχοντας ως στόχο να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στη διοργάνωση.

Ο Νίκολιτς απέφυγε να απαντήσει στο αν ο Γκρούγιτς θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, ωστόσο υποστήριξε πως είναι έτοιμος για να βρεθεί στην ενδεκάδα εφόσον τον επιλέξει, ενώ για τον Γκατσίνοβιτς τόνισε πως έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και πως μπορεί να βοηθήσει εφόσον χρειαστεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή τη χώρα που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος γιατί ξεκινάμε αυτό που ονειρευόμασταν καιρό και για το οποίο δουλέψαμε σκληρά μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μια βαθμολογία στη League Phase. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία. Την Τσέλιε τη γνωρίζω καλά. Πέρυσι έφτασε στους 8 και βρίσκεται φέτος με διαφορά στην πρώτη θέση. Γνωρίζω κάποιους παίκτες της από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Είναι μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που είναι περίεργος και... δυσάρεστος κάποιες φορές. Είναι καλοί με την μπάλα και στο τρανζίσιον. Παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σημειώσει πάνω από 30 γκολ. Δέχονται όμως και γκολ. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Χαίρομαι που θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και ότι η Τσέλιε έδωσε όσα περισσότερα εισιτήρια γινόταν. Έχουμε υψηλό κίνητρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».

Για τις απαιτήσεις που έχει από τον Γκρούγιτς και αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει στην ενδεκάδα: «Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ενδεκάδα. Γνωρίζουμε την πολύ υψηλή του ποιότητα, την εμπειρία του, την επαγγελματική και σκληρή του νοοτροπία. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, όπως και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν έρθει εδώ, ήξερα ότι είναι διαφορετικού προφίλ παίκτης που δίνει έξτρα ποιότητα στην ομάδα».

Για την ετοιμότητά του Γκατσίνοβιτς: «Για να είναι εδώ φυσικά και είναι έτοιμος. Έχει πιθανότητες να παίξει. Όσο χρόνο μπορεί μετά από τον τραυματισμό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το πιθανότερο είχα πει ήταν να είναι μαζί μας. Είναι πιθανό να παίξει, αλλά δεν ξέρω το πόσο».

Για το αν η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα καλοκαιρινά προκριματικά: «Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει να φέρουμε πολύ περισσότερο χρόνο από το δικό μας παιχνίδι, για να πάρουμε το παιχνίδι. Αν αφήσουμε τον αντίπαλο να έχει περισσότερο χρόνο με το δικό του παιχνίδι, μπορεί πάλι να πάρουμε το αποτέλεσμα, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι σημαντικό να παίρνουμε βαθμούς, που πλέον έχουν τεράστια σημασία. Είναι η πρώτη μου φορά στο Conference League. Έχω παίξει σε Champions και Europa League. Και είναι μεγάλο έξτρα κίνητρο να είμαι ανταγωνιστικός και να αποδείξεις τι μπορείς να καταφέρεις. Και η ΑΕΚ παίζει για πρώτη φορά σ’ αυτή την διοργάνωση. Επομένως όλοι μας έχουμε το κίνητρο το έξτρα».

Για τον σχηματισμό που ταιριάζει περισσότερο στον Γκρούγιτς: «Ταιριάζει σε όλους τους σχηματισμούς, διότι είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει να κάνει το θέμα με τον σχηματισμό, αλλά με το πως λειτουργεί και με την δομή του σχηματισμού. Ήταν ένας box to box όταν είχε ξεκινήσει. Η γνώμη μου είναι πως αυτή την στιγμή, η ιδανική θέση είναι να παίζει ως εξάρι. Είναι top εξάρι. Δεν πιστεύω πως υπάρχει πλέον η κλασική θέση του 6. Το εξάρι πρέπει να είναι μαζί και οκτάρι και δεκάρι. Έχει δώσει ύψος στα χαφ. Τώρα έχουμε έναν ψηλό παίκτη στα χαφ».

Γκρούγιτς: «Στο ύψιστο επίπεδο το κίνητρό μου»

Τους παίκτες της ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου στο Τσέλιε εκπροσώπησε ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος ανέφερε πως ανυπομονεί πολύ για το ευρωπαϊκό ταξίδι που ξεκινάει με τους κιτρινόμαυρους στο Conference League, επισημαίνοντας πως το κίνητρό του είναι στον ύψυστο βαθμό.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Το κίνητρό μου είναι στο ύψιστο επίπεδο. Νιώθω προνομιακά που είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας και χαρούμενος που ξεκινάει αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Η δική μας ομάδα είναι επίσης δύσκολη, έχουμε πάρα πολλή ποιότητα που θα βγάλουμε στο χορτάρι. Ανυπομονούμε για το ξεκίνημα του ευρωπαϊκού μας ταξιδιού».