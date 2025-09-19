Η ΑΕΚ αναγκάστηκε να αλλάξει τον προγραμματισμό της για το ταξίδι στη Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε.

Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League θα ξεκινήσει από τη Σλοβενία, όπου στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε του Αλμπέρτο Ριέρα.

Η αποστολή του Δικέφαλου θα αναγκαστεί να αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από την Αθήνα σε σχέση με τον αρχικό της προγραμματισμό. Όπως ενημέρωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ η ομάδα θα φύγει από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Λιουμπλιάνα την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, αντί για την Τετάρτη.

Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίοου θα συμμετάσχουν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οπότε δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις την παραμονή της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.