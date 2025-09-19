Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής μέσω αποφάσεων στέλνει λανθασμένα (σκοπίμως) μηνύματα, ενώ αναδεικνύει τη διαφορά αντιμετώπισης ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεται και πεντάχρονο παιδί ότι, όσο η ΑΕΚ κερδίζει και επεκτείνει το νικηφόρο σερί της, τόσο περισσότερο θα σφίγγει η πίεση από συγκεκριμένα (και απόλυτα ελεγχόμενα) ΜΜΕ, προκειμένου να αναδεικνύεται πως έπαιξε κάτι άλλο ρόλο για να συμβεί αυτό και όχι ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του. Πες, πες, πες και γράψε, γράψε, γράψε, κάτι πάντα μένει και η δουλειά θα έχει γίνει. Να επηρεάσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, να δώσουμε τη δυνατότητα και την κατεύθυνση σε αυτούς που πρέπει να ξέρουν τι θα λένε στα Μέσα που ελέγχουμε και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Τι κι αν γνωρίζουν και τα ...τούβλα πως η ΑΕΚ δεν έχει καμία απολύτως σχέση και ούτε μισό πρόσωπο σε οποιασδήποτε μορφής αρχή στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε κέντρο αποφάσεων, είπαμε η δουλειά μας να γίνει και να δοθεί η εντολή για ...φρένο στην Ένωση με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που αυτός δεν έρχεται μέσα στο χορτάρι από τον εκάστοτε αντίπαλο της ομαδας του Μάρκο Νίκολιτς!

Απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα για όποιον επιθυμεί να τα δει αφού το γνωρίζουν και συμφωνούν όλοι, θα πρέπει να είσαι εκτός πραγματικότητας για να μη το γνωρίζεις, ότι δηλαδή από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κανένα μέλος σε ΕΠΟ, σε ΚΕΔ, σε κάποια επιτροπή της ομοσπονδίας. Προφανώς ακόμη και στην Superleague, ή οπουδήποτε τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, το οποίο να δύναται να επιβάλλει πρόσωπα και καταστάσεις... Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Οπότε ακόμη και πεντάχρονο παιδάκι αντιλαμβάνεται γιατί συμβαίνει όλο αυτό και ποιος ο λόγος να γίνεται κουβέντα για το απολύτως τίποτα με στοχοποίηση τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ. Καρφώθηκαν δε με το ...καλημέρα όταν επιδίωξαν να βιάσουν την αληθεια και τους κανονισμούς στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Πανσερραϊκό για το πέναλτι που πήρε 100% σωστά ο Ζίνι.

Δεν περίμεναν οι... αθεόφοβοι να προκύψει έστω υποψία φάσης για να λυσσάξει το σύστημα και να αναφερθεί σε δήθεν εύνοια της ΑΕΚ από τον διαιτητή. Προφανώς και δεν μας εξήγησαν ποιος έδωσε την εντολή από τους κουμανταδόρους για να ...σπρώξουν την Ένωση αφού αποτελούν βασικούς αντιπάλους και επιλέχτηκαν σαν μέλη από τους βασικούς ανταγωνιστές του Δικέφαλου. Μην αφήνεις όμως ποτέ την αλήθεια να σου χαλάσει το... παραμύθι και μια βολική ιστορία όπου θα επηρεάσει κάποιο ευάλωτο σε επίπεδο σκέψης και δυνατότητα αντίληψης κοινό, αλλά κυρίως και πρωτίστως, θα δώσει το πάτημα και τη δικαιολογία να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν προς την κατεύθυνση που απαιτείται με απώτερο σκοπό να φτάσουμε να μπουν εμπόδια στην ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους διαιτητές μιας και οι αντίπαλοι έως τώρα δεν τα έχουν καταφέρει...

Γιατί το γράφω αυτό; Μα φυσικά διότι δεν σηκώθηκε τυχαία συζήτηση και για την απόφαση του Παπαπέτρου να μην αφήσει το πλεονέκτημα και δεν βγήκαν τυχαία οι αστειότητες από γελοίους τύπους περί δήθεν ακύρωσης γκολ του Λεβαδειακού: τη στιγμή που ΟΛΟΙ είδαν και φυσικά κατάλαβαν ότι ο Έλληνας διαιτητής σφύριξε και σταμάτησαν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και δυο του αντιπάλου (με τον έναν εξ αυτών να τρέχει ο άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί στον Παπαπέτρου χωρίς καν να δει την κατάληξη και καλά έκανε το παιδί)! Γιατί στήθηκε και αυτή η παρωδία έπειτα από εκείνη με το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στον Ζίνι; Μα φυσικά για τα επόμενα ματς της Ένωσης μιας και ο Λανουά, τόσο τον Πολυχρόνη (έμεινε εκτός ματς τάχα μου επειδή στο πέναλτι υπέρ του Ζίνι δεν έβγαλε κίτρινη!), όσο και τον Παπαπέτρου που σφύριξαν αυτά τα ματς, δεν τους όρισε στην επόμενη αγωνιστική: κι ας μην διαμόρφωσαν αποτέλεσμα τα λαθάκια τους.

Για να καταλάβει κανείς το παιχνίδι: ο Τζήλος την ίδια ώρα ο οποίος ήταν διαιτητής στο Παναιτωλικός - Βόλος (VAR στο ίδιο ματς Τσιμεντερίδης) και σύμφωνα με τον Λανουά για το συγκεκριμένο ματς έχουμε αλλοίωση αποτελέσματος μιας και όπως ο Γάλλος είπε: «σε αυτή την περίπτωση, ο αμυνόμενος με το νο23 της γηπεδούχου ομάδας, κατά τη διάρκεια σέντρας δεν προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Η πρόθεσή του είναι να παρεμποδίσει τον επιτιθέμενο κρατώντας τον. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση όπως σε αυτήν την περίπτωση», φυσικά και ορίστηκαν σε αγώνες: ο Τσιμεντερίδης στο Πανσερραϊκός - Ατρόμητος και ο Τζήλος VAR στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ! Θαρρώ και πεντάχρονο παιδάκι θα λάμβανε το απόλυτο μήνυμα του Γάλλου αρχιδιαιτητή και του συστήματος προς τους διαιτητές που ορίζονται να σφυρίζουν την ΑΕΚ...

*Άλλο Ελλάδα και άλλο Ευρώπη: ο Ολυμπιακός στην Superleague δεν έχει καν κάρτα κίτρινη σε τρία ματς, αλλά στο Champions League και με αντίπαλο την Πάφο, όχι με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ή Άρσεναλ, είχε μόλις στο πρώτο 45λεπτο, επαναλαμβάνω στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τρεις κάρτες ήδη! Πόσο πιο ξεκάθαρο για να το καταλάβει κανείς... Σε ματς που οι ερυθρόλευκοι είχαν την κατοχή (άνω του 60%) και την πρωτοβουλία!



