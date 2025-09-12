Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων για τα τρία ματς που θα δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ πέτυχε τον (χρονικά) πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν. Ο Δικέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς έκανε το 3/3 στην προκριματική φάση του Conference League και εξασφάλισε την παρθενική παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) η Ένωση ανακοίνωσε τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων για τα τρία ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια με Αμπερντίν, Σάμροκ Ρόβερς και Κραϊόβα.

Το πακέτο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν με προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων που αφορά τους τρεις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Conference League.



Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα κατοχύρωσης μόνιμης θέσης στο γήπεδο για τις αναμετρήσεις:

ΑΕΚ-Aberdeen στις 23 Οκτωβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-Shamrock Rovers στις 6 Νοεμβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-U. Craiova στις 18 Δεκεμβρίου 2025 (22.00)

Τα εισιτήρια και για τα τρία παιχνίδια θα αποσταλούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο e-mail, μέσω του οποίου θα έχει γίνει η αγορά.



H περίοδος διάθεσης του πακέτου των ευρωπαϊκών αγώνων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22/9, στις 12.00 το μεσημέρι.



Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό της ΑΕΚ, για να ζήσουμε μαζί μοναδικές ευρωπαϊκές στιγμές και να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!



ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ».