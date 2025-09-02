ΑΕΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Conference League
Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League δήλωσε στην UEFA η ΑΕΚ. Στη λίστα επιστρέφει ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ συμπεριλήφθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, Μάρκο Γκρούγιτς.
Από τη λίστα «κόπηκαν» οι Γιόνσον - Λιούμπισιτς, ενώ παρέμειναν εκτός Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμης.
H ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ
Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.
Στη Β’ λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.
