Γκρούγιτς: «Είναι τιμή να είμαι μέρος μίας τόσο φιλόδοξης και παθιασμένης ομάδας»

Η πρώτη ανάρτηση του διεθνή Σέρβου χαφ, Μάρκο Γκρούγιτς, στα Social Media ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς ήταν η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ πριν τη λήξη της διορίας για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας του Δικεφάλου στην UEFA, με τον Δικέφαλο να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος χαφ αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ εβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 1+2 χρόνια με την Ένωση και λίγες ώρες μετά έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης των Κιτρινόμαυρων.

«Είναι τιμή να είμαι μέρος μίας τόσο φιλόδοξης και παθιασμένης ομάδας. Πάμε!!!», είναι το πρώτο μήνυμα του νέου μέσου του Δικεφάλου.