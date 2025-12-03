Τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τους τραυματίες που έχει η ΑΕΚ αυτήν την περίοδο και πότε αναμένει να τους έχει ξανά διαθέσιμους τους Μάνταλο, Ελίασον, Ζίνι και Κουτέσα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ αναφέρθηκε και στους τραυματίες που έχει αυτήν την περίοδο η ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας πως σε επτά με δέκα μέρες όλοι πλην του Πιερό που θα γυρίσει μετά το 2025 αναμένεται να τεθούν ξανά στη διάθεσή του.

Συγκεκριμένα για τον Μάνταλο και τον Ελίασον τόνισε πως ίσως με τον Ατρόμητο την Κυριακή να είναι διαθέσιμοι, για τον Ζίνι τόνισε πως είναι και αυτός κοντά, ενώ για τον Κουτέσα πως θα χρειαστεί μια εβδομάδα παραπάνω από τον Ελίασον για να είναι και εκείνος απόλυτα έτοιμος.

«Ο Μάνταλος ίσως την Κυριακή να είναι έτοιμος. Ο Ελίασον έχει θέληση να επιστρέψει, και σήμερα θα ήθελε να είναι παρών, και ο Ζίνι πάει αρκετά καλά. Έχουμε την απουσία του Κουτέσα, ενδεχομένως θα θέλει μια εβδομάδα παραπάνω», σχολίασε αρχικά ο Νίκολιτς και πρόσθεσε:

«Υπολογίζω σε επτά ή δέκα μέρες να είναι όλοι διαθέσιμοι. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα σε κάθε παιχνίδι, ακόμα κι αν παίζουν οι ίδιοι, τα αποδυτήρια είναι καλά, όμως σίγουρα χρειαζόμαστε ένα φρεσκάρισμα. Φυσικά υπάρχει και ο Πιερό που θα έρθει μετά τις γιορτές».

Θυμίζουμε πως από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ αποχώρησε τραυματίας ο Οντουμπάτζο, ενώ για τον Βίντα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το ανησυχητικό καθώς έμεινε εκτός αποστολής λόγω μιας επιβάρυνσης.