Με χατ τρικ του Κοβάσεβιτς, η ευρωπαϊκή αντίπαλος της ΑΕΚ, Τσέλιε, διέλυσε την Ντομζάλε (4-1) και έκανε το 7Χ7 στο πρωτάθλημα.

Δεν κάνει στάσεις το... τραίνο της Τσέλιε. Η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, όμως μέχρι να στρέψει το βλέμμα της στην Ευρώπη επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα στη Σλοβενία και έως τώρα τα πηγαίνει εξαιρετικά και δείχνει να βαδίζει προς ακόμα έναν τίτλο.

Η Τσέλιε έστησε πάρτι στην έδρα της, σκόρπισε με τεσσάρα (4-1) την Ντομζάλε και έκανε το 7Χ7, αυξάνοντας τη διαφορά της στην κορυφή στο +8 από τη 2η Αλουμίνι πριν καν βγει ο Αύγουστος!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ευρωπαϊκή αντίπαλο της Ένωσης ήταν ο 26χρονος στράικερ Φράνκο Κοβάσεβιτς που πέτυχε χατ τρικ και ουσιαστικά έκρινε μόνος του το ματς. Έτσι, ο Κροάτης έφτασε τα 10 γκολ φέτος σε έξι (!) εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.