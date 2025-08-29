Μάριος Ηλιόπουλος: «Μου άρεσε η χαρά που είδα» και το πριμ...

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ υπήρξε επιπλέον μπόνους από τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League, το οποίο μάλιστα μέσα σε λίγα αύξησε ο ίδιος όντας ικανοποιημένος για όσα είδε σε χορτάρι και αποδυτήρια.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ και την πρόκριση στο League Phase του Conference League επικράτησε πανικός στα αποδυτήρια των κιτρινόμαυρων με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές που αποθέωσαν τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γενικά στήθηκε ένα πάρτι για τη νίκη - πρόκριση (ακόμη μια, τρίτη κατά σειρά) και φυσικά εκφράστηκε από τον ιδιοκτήτη του Club και τον προπονητή η ικανοποίηση για όσα έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές στο χορτάρι και την επιτυχία της πρόκρισης που εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συνέχεια και πορεία...

Προφανώς και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έμεινε στα λόγια και τα αποθεωτικά σχόλια προς τους παίκτες της ΑΕΚ και τη δουλειά του Σέρβου τεχνικού έως τώρα: επιβράβευσε τους κιτρινόμαυρους με έξτρα πριμ για την πρόκριση επί της Άντερλεχτ το οποίο μάλιστα, μετά την ανακοίνωσή του και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις των παικτών, αύξησε σα νούμερο επειδή όπως ο ίδιος τους είπε: «μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα»!