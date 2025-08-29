Μουκουντί: «Είμαστε ευτυχισμένοι που δώσαμε χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ»

Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη - πρόκριση της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη της Άντερλεχτ στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και πανηγύρισε «σβηστή» νίκη - πρόκριση με 2-0. Ο αρχηγός του Δικεφάλου στο ματς, Αρόλντ Μουκουντί, έστησε «τείχος» στην καρδιά της άμυνας μαζί με τον Φιλίπε Ρέλβας και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV εξέφρασε τη χαρά του που αυτός και οι συμπαίκτες του έκαναν τους Ενωσίτες να πανηγυρίσουν.

Οι δηλώσεις του Μουκουντί

«Είναι καταπληκτικό συναίσθημα. Μια μεγάλη πρόκριση. Κάναμε χαρούμενο όλο αυτό τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε.

Είμαστε ευτυχισμένοι που δώσαμε χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και δημιούργησαν αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα» τόνισε αρχικά ο στόπερ της ΑΕΚ.

Είμαστε μια ομάδα σε μετάβαση με νέο προπονητή και νέα φιλοσοφία. Είναι σημαντικό ότι αυτή η πρόκριση παίχτηκε στο γήπεδο μας. Αυτό ήταν θετικό για εμάς και τα καταφέραμε.

Είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πετύχουμε τους στόχους».