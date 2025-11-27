Μέσα σε διάστημα εννέα λεπτών εξαντλήθηκαν τα έξτρα εισιτήρια της ΑΕΚ για το ματς με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ΑΕΚ χάρη στις προσωπικές ενέργειες του Μάριου Ηλιόπουλου κατάφερε να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια για το ματς της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», όμως αναμενόμενα... εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού.

Τα επιπλέον «μαγικά χαρτάκια» κυκλοφόρησαν στις 16:21 και οι Ενωσίτες τα εξάντλησαν μέσα σε 9 λεπτά, καθώς όπως αναφέρει η ενημέρωση στη σελίδα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ τα εισιτήρια έγιναν Sold Out στις 16:30.

Θυμίζουμε πως αρχικά δόθηκαν 1.300 εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους, όμως στη Φλωρεντία υπολογίζεται πως ταξίδεψαν... υπερδιπλάσιοι, οι οποίοι είχαν κλείσει το ταξίδι από νωρίς.