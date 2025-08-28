Στο 48ο λεπτό της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ ο Κουτέσα σκόραρε φοβερό γκολ, έπειτα από ατομική ενέργεια και έκανε το 2-0.

Ο... Χάρι Πότερ έκανε ξανά την εμφάνιση του στη Νέα Φιλαδέλφεια! Στο 48ο λεπτό της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ ο Ντέρεκ Κουτέσα έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια από τα αριστερά και με άπιαστο σουτ «κεραυνοβόλησε» τον Κούζεμανς για το 2-0, αυξάνοντας το προβάδισμα πρόκρισης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στα δυο γκολ.

Φυσικά όπως συνηθίζει ο Ελβετός εξτρέμ πανηγύρισε προσποιούμενος τον Χάρι Πότερ, κάνοντας κίνηση με το χέρι του σαν... μαγικό ραβδί.

Δεύτερο γκολ στην προσπάθεια του Δικεφάλου στην προκρικριματική φάση του Conference League, μετά από αυτό που είχε πετύχει στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια.