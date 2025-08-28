Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στον πάγκο Γιόβιτς και Ζίνι.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες καλείται να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας με την ώθηση του κόσμου της. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (21:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει το Δικέφαλο σε διάταξη 4-4-1-1, με τα χαφ στην ευθεία. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του στην άμυνα. Μαρίν - Πινέδα στον άξονα, Ελιάσον - Κουτέσα στα «φτερά» και ο Κοϊτά θα έχει περιφερειακό ρόλο πίσω από τον Πιερό.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς πρόλαβαν να τεθούν τόσο ο Γιόβιτς, όσο και ο Ζίνι. Από την άλλη εκτός του τιμωρημένου Μάνταλου στην αποστολή δε βρίσκεται ο τραυματίας Γκατσίνοβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό.

Στον πάγκο για τον Δικέφαλο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Βίντα, Λιούμπιτσιτς, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.