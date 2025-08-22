ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη για την ήττα από τη Ριέκα και τη ρεβάνς της Τούμπας
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από στο πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα και για να προκριθεί στη League Phase του Europa League καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στην Τούμπα (28/8, 20:30).
Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Κροατία, Σταύρος Σουντουλίδης, έκανε το σχόλιο του τόσο για την ήττα στο πρώτο παιχνίδι, όσο και για τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.
Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, μετα το τέλος του αγώνα στη Ριέκα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025
Ο ΠΑΟΚ καλείται σε μια εβδομάδα να ανατρέψει το εις βάρος τους 1-0 στην Τούμπα.
Αποστολή στη Ριέκα: @sts71 pic.twitter.com/Xk6hVO40pN
