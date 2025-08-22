Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, μετα το τέλος του αγώνα στη Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από στο πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα και για να προκριθεί στη League Phase του Europa League καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στην Τούμπα (28/8, 20:30).

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Κροατία, Σταύρος Σουντουλίδης, έκανε το σχόλιο του τόσο για την ήττα στο πρώτο παιχνίδι, όσο και για τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.