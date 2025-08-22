Ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο των δηλώσεων του στην Cosmote TV αναφέρθηκε στο λόγο που δεν χρησιμοποίηση τον Λούκα Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, όμως κατάφερε να φύγει από τις Βρυξέλλες με το κεφάλι ψηλά, καθώς ήρθε ισόπαλη με την Άντερλεχτ με σκορ 1-1. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μη χρησιμοποίηση τον Λούκα Γιόβιτς και στην επανεμφάνιση του Νίκλας Ελίασον.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για τη γεύση του αφήνει το παιχνίδι: «Ηταν σαν να μην παίξαμε… Αυτή τη γεύση έχω στην αρχή. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας. Δείτε την ατμόσφαιρα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε πρόβλημα στην πρώτη μπάλα. Είχαμε όμως και δυο ευκαιρίες με τον Γκάτσι και τον Ζίνι. Επρεπε να τις βάλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε. Είμαστε πιο καλοί. Είχαμε βέβαια και κάποια αμυντικά κενά. Βάλαμε και το γκολ. Η ισοπαλία είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο που τον περιμένουμε στην έδρα μας. Αν συνεχίσουμε έτσι πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητες να τα καταφέρουμε».

Για το αν ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ στο παιχνίδι και τι άλλαξε για να ισορροπήσει το ματς«Όχι δεν υπήρχε άγχος. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλα στο κέντρο. Αυτό δημιουργεί μία πίεση. Είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο μία καλύτερη κατοχή. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, όχι όπως θα έπρεπε. Είχαμε τον έλεγχο στο κέντρο και του ρυθμού και της μπάλας, οπότε αυτό βοήθησε, ώστε να μην είμαστε αγχωμένοι».

Για τον Ελίασον κι αν είναι σαν μεταγραφή: «Γνωρίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, παρά το γκολ που σημείωσε. Βοήθησε πολύ. Χρειαζόμαστε έναν παίκτη στο κέντρο και στην επίθεση. Ο Γιόβιτς είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Ο Ελίασον μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα».

Αξιοσημείωτο για τον διεθνή Σέρβο φορ πως στην ΑΕΚ πήραν την απόφαση να μη ρισκάρουν με τη χρησιμοποίηση του, καθώς ένιωθε βαρύ το πόδι του, όμως οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές».