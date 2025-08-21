Με σκόρερ τον Ματετά, η Κρίσταλ Πάλας λύγισε τη Φρέντρικσταντ κι έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Ήττα με ανατροπή για την Ομόνοια στην έδρα της Βόλφσμπεργκερ.

Μπορεί ακόμα να διαμαρτύρεται για τον τρόπο που της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στο Europa League, όμως η Κρίσταλ Πάλας είχε μπροστά της κι ένα σπουδαίο ραντεβού, το πρώτο της ιστορίας της στην Ευρώπη για το Conference League. Και πέρασε το τεστ με απόλυτη επιτυχία. Στο γιορτινό Νότιο Λονδίνο, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ έκανε τη δουλειά απέναντι στη Φρέντρικσταντ και μαζί το πρώτο βήμα για την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης. Τη νίκησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Ματετά στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Από την πλευρά της, η Ομόνοια δέχθηκε μαχαιριά στο φινάλε. Η κυπριακή ομάδα προηγήθηκε στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ με τον Κουλιμπαλί, αλλά έπεσε θύμα ανατροπής και ηττήθηκε με γκολ στο 88ο λεπτό με 2-1. Φυσικά, το αποτέλεσμα δεν είναι απαγορευτικό και το Τριφύλλι θα παλέψει στη Λευκωσία για να γυρίσει τούμπα το ζευγάρι και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Στο τέλος επικράτησε και η Ρόζενμποργκ απέναντι στη Μάιντς με το ίδιο σκορ (2-1) κάνοντας την έκπληξη, ενώ η Φιορεντίνα δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα και διέλυσε με 3-0 εκτός έδρας τη Ζίτομιρ από την Ουκρανία.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο Conference League