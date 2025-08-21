Conference League: Με το... δεξί στο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο η Κρίσταλ Πάλας, πληγώθηκε στο τέλος η Ομόνοια
Μπορεί ακόμα να διαμαρτύρεται για τον τρόπο που της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στο Europa League, όμως η Κρίσταλ Πάλας είχε μπροστά της κι ένα σπουδαίο ραντεβού, το πρώτο της ιστορίας της στην Ευρώπη για το Conference League. Και πέρασε το τεστ με απόλυτη επιτυχία. Στο γιορτινό Νότιο Λονδίνο, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ έκανε τη δουλειά απέναντι στη Φρέντρικσταντ και μαζί το πρώτο βήμα για την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης. Τη νίκησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Ματετά στις αρχές του δεύτερου μέρους.
Από την πλευρά της, η Ομόνοια δέχθηκε μαχαιριά στο φινάλε. Η κυπριακή ομάδα προηγήθηκε στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ με τον Κουλιμπαλί, αλλά έπεσε θύμα ανατροπής και ηττήθηκε με γκολ στο 88ο λεπτό με 2-1. Φυσικά, το αποτέλεσμα δεν είναι απαγορευτικό και το Τριφύλλι θα παλέψει στη Λευκωσία για να γυρίσει τούμπα το ζευγάρι και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.
Στο τέλος επικράτησε και η Ρόζενμποργκ απέναντι στη Μάιντς με το ίδιο σκορ (2-1) κάνοντας την έκπληξη, ενώ η Φιορεντίνα δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα και διέλυσε με 3-0 εκτός έδρας τη Ζίτομιρ από την Ουκρανία.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο Conference League
- Ρόζενμποργκ - Μάιντς 2-1
- Γκιόρι - Ραπίντ Βιέννης 2-1
- Χάκεν - Κλουζ 7-2
- Χάμρουν - Ρίγας FS 2-0
- Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια 2-1
- Μπασακσεχίρ - Κραϊόβα 1-1
- Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1
- Μπρέινταμπλικ - Βίρτους 2-1
- Τσέλιε - Οστράβα 1-0
- Ντρίτα - Ντιφερντάνζ 2-1
- Λέφσκι Σόφιας - Άλκμααρ 0-2
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Νέμαν 2-0
- Ολίμπια Λουμπλιάνας - Νόα 1-4
- Πολίσια Ζιτόμιρ - Φιορεντίνα 0-3
- Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σερβέτ 1-2
- Σπάρτα Πράγας - Ρίγα FC 2-0
- Στρασβούργο - Μπρόντμπι 0-0
- Γιαγκελόνια - Ντινάμο Τιράνων 3-0
- Λοζάνη - Μπεσίκτας 1-1
- Σέλμπουρν - Λίνφιλντ 3-1
- Κρίσταλ Πάλας - Φρεντερίκσταντ 1-0
- Χιμπέρνιαν - Λέγκια Βαρσοβίας 1-2
- Ράκοβ - Άρντα 1-0
- Σάντα Κλάρα - Σάμροκ Ρόβερς 1-2
