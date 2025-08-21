Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Στο Lotto Park ο Ηλιόπουλος
Σταθερά κοντά στην ΑΕΚ και στα εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, φορώντας πάντα το κιτρινόμαυρο κασκόλ του.
Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, όπως στην Ουγγαρία και στην Κύπρο για τα παιχνίδια με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού αντίστοιχα, ταξίδεψε και στο Βέλγιο για την αποψινή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.
Ο Ηλιόπουλος προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και έφτασε στο Lotto Park, όπου και θα παρακολουθήσει το ματς από τη σουίτα που έχει παραχωρήσει η Αντερλεχτ στην ΑΕΚ. Μαζί του είναι και ο Αντώνης Ηλιόπουλος.
