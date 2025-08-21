Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00 - Cosmote Sport 1HD) την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, θέλοντας να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκαθαρίσει από όταν ανέλαβε την ΑΕΚ πως ο (χρονικά) πρώτος στόχος του Δικεφάλου για τη σεζόν 2025-26 είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η Ένωση απέκλεισε τόσο τη Χάποελ Μπερ Σεβά, όσο και τον Άρη Λεμεσού και πλέον έχει μπροστά της το τελευταίο αλλά και πιο δύσκολο «εμπόδιο», την Άντερλεχτ.

Οι δυο ομάδες θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι για τα Play Offs της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA το βράδυ της Πέμπτης (21/8, 21:00 - Cosmote Sport 1HD), στο «Lotto Park» των Βρυξελλών, με την ΑΕΚ να έχει ως στόχο να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο της.

Θυμίζουμε πως στη ρεβάνς του ζευγαριού ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια εβδομάδα, στις 28 Αυγούστου (21:00).

Τα πλάνα του Νίκολιτς

Το ερωτηματικό στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς είναι εάν θα διατηρήσει το 4-4-2 με σχηματισμό ρόμβου στη μεσαία γραμμή, είτε η απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα θα φέρει αλλαγή σχεδίων και ο Σέρβος τεχνικός για πρώτη φορά θα κατεβάσει την ομάδα του σε διάταξη με εξτρέμ, ώστε να δώσει πλάτος την ομάδα του.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στην (επικρατέστερη) περίπτωση του ρόμβου ο Μάνταλος θα είναι στο «6», με τους Πινέδα - Μαρίν εσωτερικούς μέσους και τους Κουτέσα - Κοϊτά να συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τον Πιερό για να πλαισιώσουν τον Ζίνι.

Στο ενδεχόμενο που ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου καταλήξει να πάει σε επιλογή διάταξης με εξτρέμ οι Πινέδα - Μαρίν θα είναι δίδυμο στα χαφ, με τον Μάνταλο στο «10», τους Κουτέσα - Κοϊτά στα άκρα και τον Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Η αποστολή της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.