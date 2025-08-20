Βέργος: «Η τελευταία και πιο απαιτητική πίστα της ΑΕΚ και όσα ετοιμάζει ο Νίκολιτς»

Tο σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στις Βρυξέλλες, Δημήτρη Βέργου, ενόψει του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ μετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού έχει μπροστά της την τρίτη και πιο... απαιτητική «πίστα», καθώς για να προκριθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να αποκλείσει την Άντερλεχτ. Οι δυο ομάδες θα δώσουν το πρώτο του ματς το βράδυ της Πεμπτης (21/8, 21:00) στο «Lotto Park» των Βρυξελλών και θα διεκδικήσουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (28/8, 21:00).

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στo Βέλγιο, Δημήτρης Βέργος, έκανε το σχόλιο του για την ερχόμενη «μάχη» με την Άντερλεχτ και στάθηκε στα ζητούμενα της συγκέντρωσης και της συνοχής, ενώ αναφέρθηκε και στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της αλλαγής σχηματισμού από 4-4-2 με ρόμβο, σε 4-2-3-1.