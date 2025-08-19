Νίκολιτς: «Να παίξουμε όπως στο σκάκι, η ελπίδα... πεθαίνει τελευταία για αλλαγές στη λίστα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η Ενωση πρέπει να παίξει με συγκέντρωση και εξυπνάδα στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ, ενώ απάντησε με νόημα όσον αφορά τις πιθανές αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη βελγική ομάδα.

Μιλώντας στην Cosmote TV ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να διαθέτει εξυπνάδα και συγκέντρωση στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στο Lotto Park, όπως ακριβώς σε ένα παιχνίδι σκάκι, επισημαίνοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης στο πλαίσιο των play off του Conference League. Παράλληλα όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή λόστα, υπογράμμισε με νόημα πως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καθώς ακόμα και 24 ώρες πριν το deadline οι κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να κάνουν αλλαγή που να αφορά μεταγραφική προσθήκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV

Για τις σκέψεις του, εν όψει του αγώνα με την Άντερλεχτ:

Δύο δύσκολοι γύροι πίσω μας, δύο δύσκολοι αντίπαλοι, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Περάσαμε δύο δύσκολους γύρους και τώρα παίζουμε στα play offs, απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Μια ομάδα που διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Ντόλμπεργκ, όπως ο Αζάρ, όπως πολλοί ακόμη. Είναι, δίχως αμφιβολία, ο πιο δύσκολος αντίπαλος έως τώρα. Όμως, είμαστε σε καλό δρόμο, με πολύ καλή διάθεση. Στις προπονήσεις οι παίκτες έχουν κίνητρο και είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Επίσης, αισθανόμαστε ότι ωριμάζουμε ως ομάδα, είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι για τη φάση των play offs, πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση. Γιατί η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα, που αν αρχίσεις το «run and gun» στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Διαθέτει νεαρούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές, είναι νεανική και ταλαντούχα ομάδα. Και γι’ αυτό τον λόγο, είναι καθαρό σε όλους εμάς ποιο είναι το έργο μας και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε κάθε λεπτομέρεια. Νομίζω ότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έχουμε και πολύ καλή υποστήριξη από τον κόσμο, με στόχο να επιστρέψουμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Για το αν είναι από τα παιχνίδια που χρειάζεται περισσότερο μυαλό:

Χρειάζεται συγκέντρωση, προσήλωση, πειθαρχία σε όλο το ματς. Αυτό που δεν μου άρεσε στον τελευταίο γύρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού ήταν ο τρόπος που δεχθήκαμε και τα τρία γκολ. Ήταν, θα το πω απλά, «δώρα». Προφανώς, ο αντίπαλος μας κάτι έκανε καλά για να σκοράρει, αλλά οι δικές μας αποφάσεις δεν ήταν καλές. Οπότε, πήραμε το μάθημα, δεν το πληρώσαμε γιατί προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλέον πολύ συγκεντρωμένοι και με κίνητρο. Φυσικά, η Άντερλεχτ είναι, όπως είπα, μια ιστορική ευρωπαϊκή ομάδα. Πνευματικά, για εμάς, είναι λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η μπάλα, πλέον, πάει στη δική τους πλευρά. Στους προηγούμενους δύο γύρους όλοι σκέφτονταν ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί ακόμη κι αν αντίπαλοι ήταν δύο σοβαρές ομάδες, η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού, κάτι που έλεγα συνεχώς. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Οπότε, είναι διαφορετική η ψυχολογία πριν από το παιχνίδι.

Για το αν έχει κάποιο νέο σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Για την ώρα… συγνώμη, αλλά δεν έχω να μεταφέρω κάποια καλά νέα σε σχέση με ενδεχόμενη αλλαγή. Όμως, απομένουν 24 ώρες ακόμη και όπως λένε… η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούν, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον πρόεδρο. Κατ’ αρχάς, γιατί μέχρι τώρα κάνει τα πάντα τόσο για την ανακαίνιση του προπονητικού μας κέντρου, όσο και για την ανοικοδόμηση της ομάδας. Είναι εδώ για ό,τι χρειάζεται η ΑΕΚ.

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλός, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ομάδας. Επίσης, έχουμε κάποιους παίκτες εδώ που είναι καιρό. Όλα θα γίνουν και θα γίνουν βήμα – βήμα, δεν είναι εφικτό να αλλάξουν όλα σε μία μέρα.