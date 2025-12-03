Λόγω επιβάρυνσης κρίθηκε σκόπιμο ο Ντομαγκόι Βίντα να μην μπει στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Πέρα από τους γνωστούς απόντες Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι, Πιερό, Μάνταλο και τον τιμωρημένο Μαρίν, εκτός αποστολής της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena έμεινε και ο Βίντα.

Ο 37χρονος Κροάτης στόπερ δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό και όπως προκύπτει έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους.

Τις τελευταίες μέρες ο Βίντα ήταν λίγο επιβαρυμένος και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μην μπει στην αποστολή της ΑΕΚ, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των κιτρινόμαυρων.