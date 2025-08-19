Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το meeting point για τους φιλάθλους της Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και τον τρόπο που θα γίνει η μετακίνησή τους στο γήπεδο της Άντερλεχτ.

Πάνω από 1.500 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (21/8). Μάλιστα η Ένωση ανακοίνωσε και το σημείο συνάντησης των οπαδών της στις Βρυξέλλες πριν το ματς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μετάβασή τους στο Lotto Park.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που έχουν προαγοράσει εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ, ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα γίνει μόνο μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.

Αυτή προβλέπει τη συγκέντρωση όλων των φιλάθλων της ΑΕΚ σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης και τη μετάβασή τους στο Constant Vanden Stock Stadium με ναυλωμένα λεωφορεία.

Ως σημείο συνάντησης έχει οριστεί η Avenue des Athlètes (φωτό), η οποία είναι προσβάσιμη από τον σταθμό του Μετρό «Stade» (King Baudouin Stadium), που επισημαίνεται με πορτοκαλί κύκλους στον χάρτη. Στον χώρο θα υπάρχουν καντίνες -για αγορές μόνο με κάρτα- και WC (πράσινο σημάδι στον χάρτη).

Οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν προαγοράσει εισιτήριο, έχουν λάβει επιβεβαιωτικό e-mail από το τμήμα εισιτήριων της ΠΑΕ, το οποίο θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε εκτυπωμένο, είτε στο κινητό τους και να το επιδείξουν φτάνοντας στο σημείο, μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Στη συνέχεια θα το «ανταλλάξουν» με επίσημο εισιτήριο του αγώνα, ενώ θα τους δοθεί και ειδικό βραχιολάκι για την επιβίβασή τους στα λεωφορεία (το σημείο επιβίβασης επισημαίνεται στον χάρτη με κόκκινο). Στο σημείο επιβίβασης θα υπάρξει και αυστηρός σωματικός έλεγχος από τη βελγική Αστυνομία.

Το σημείο συνάντησης θα ανοίξει στις 15.00 και η διαδικασία παράδοσης των εισιτηρίων θα είναι ενεργή έως τις 17.30. Τα δρομολόγια των λεωφορείων θα αρχίσουν στις 17.00 και η μετάβαση των φιλάθλων στο γήπεδο θα ολοκληρωθεί έως τις 19.00.

Από τους υπεύθυνους για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα έχει τονιστεί ότι κανείς οπαδός δεν θα περάσει στην εξέδρα των φιλάθλων της ΑΕΚ αν δεν έχει στην κατοχή του έγκυρο εισιτήριο και / ή αν δεν έχει μεταβεί στο γήπεδο με τα ναυλωμένα λεωφορεία.

Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άφιξή σας στο γήπεδο, εκτός από το εισιτήριό σας, να έχετε ακόμη στην κατοχή σας και το βραχιολάκι, το οποίο άλλωστε θα σας χρειαστεί και στη διαδικασία της επιστροφής σας στο σημείο συνάντησης έπειτα από τη λήξη του αγώνα».