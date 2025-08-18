Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΚ στα Σπάτα ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο κι ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για το πως θα διαμορφωθεί τελικά η λίστα για τα δύο παιχνίδια με τους «μωβ».

Η ΑΕΚ μπήκε σε μια εβδομάδα κατά την οποία εκτός από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα έχει και την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα καθώς μετά το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο θα ακολουθήσει αυτό με τον Πανσερραϊκό την ερχόμενη Κυριακή (24/8) στην OPAP Arena. Το μυαλό όλων στο αγωνιστικό τμήμα των κιτρινόμαυρων όμως αυτή τη στιγμή είναι στο ματς του Lotto Park.

Η Ένωση έχει περάσει τα δύο εμπόδια που είχε στον δρόμο της και της μένει ακόμα ένα, αυτό απέναντι στην Άντερλεχτ, για τον σπουδαίο καλοκαιρινό της στόχο που δεν είναι άλλος από την είσοδό της στη League Phase του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη βάλει τους παίκτες του στο... mood της αναμέτρησης των Βρυξελλών θέλοντας να δει συγκέντρωση και συνοχή από το σύνολό του.

Ανεβάζει ρυθμούς η ΑΕΚ, το πρόγραμμα της στις Βρυξέλλες

Οι κιτρινόμαυροι έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους στα Σπάτα με τους παίκτες της Ένωσης να ανεβάζουν ρυθμούς στις προπονήσεις και αυτά που μένουν να οριστικοποιηθούν πλέον είναι το αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς για το πρώτο ματς στο Βέλγιο καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν το προβάδισμα να ξεκινήσουν.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα προπονηθούν και αύριο Τρίτη στα Σπάτα και την Τετάρτη το πρωί θα αναχωρήσουν για τις Βρυξέλλες όπου θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με προπόνηση στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) στο Lotto Park, ενώ νωρίτερα στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) ο Νίκολιτς θα μιλήσει μαζί με έναν παίκτη της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου.

Εν αναμονή των τελικών αποφάσεων για τη λίστα ενόψει Αντερλεχτ

Μέχρι την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για το Βέλγιο θα έχουν γίνει γνωστές και οι τελικές αποφάσεις που αναμένονται για να διαμορφωθεί οριστικά η ευρωπαϊκή λίστα των δύο αγώνων απέναντι στην Άντερλεχτ καθώς η Ένωση έχει τη δυνατότητα μέχρι και για δύο αλλαγές ως την παραμονή του πρώτου ματς. Όπως αναλύσαμε χθες, θα υπάρχει μια σίγουρη αλλαγή καθώς ο Περέιρα είναι τραυματίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Από εκεί και πέρα μένει να φανεί αν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης μεταγραφής μέσα στις επόμενες ώρες από τη στιγμή που η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση χαφ. Την ίδια στιγμή ο Ελίασον που είχε μείνει εκτός από τις λίστες στους δυο προηγούμενους προκριματικούς γύρους διεκδικεί μια θέση. Επίσης θυμίζουμε πως υπάρχει και ο Μαρσιάλ που είχε μείνει εκτός από τα παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού καθώς είχε αντικατασταθεί από τον Γιόβιτς, ενώ ο τρίτος μη γηγενής που είχε μείνει εκτός λίστας ήταν ο Οντουμπάτζο.