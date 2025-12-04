Ο Ζίνι κλήθηκε επίσημα στην εθνική Ανγκόλας για το Copa Africa και θα χάσει δεδομένα τα τελευταία ματς της ΑΕΚ για το 2025.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο πως ο Ζίνι θα ταξιδέψει στο Μαρόκο για το Copa Africa. Η Ανγκόλα ανακοίνωσε τις κλήσεις για την αποστολή του τουρνουά και αναμενόμενα στις επιλογές είναι ο επιθετικός της ΑΕΚ, ο οποίος έχει βασικό ρόλο στην εθνική μου.

Η FIFA όρισε ως ημερομηνία αποδέσμευσης των παικτών από τους συλλόγους την 15η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με την αποκατάσταση του 23χρονου φορ θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σάμσουνσπορ στη Σαμψούντα (11/12) και Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (14/12).

Συνεπώς ο Ζίνι θα χάσει τα δυο τελευταία ματς του Δικεφάλου για το 2025 κόντρα σε Κραϊόβα και ΟΦΗ στη Νέα Φιλδέλφεια. Η επιστροφή του από το τουρνουά που ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου θα κριθεί με βάση την πορεία της Ανγκόλας.

Η εθνική του επιθετικού της ΑΕΚ είναι στο ίδιο group με Αίγυπτο, Νότια Αφρική και Ζιμπάμπουε, με τη φάση των ομίλων να ολοκληρώνεται στις 29 Δεκεμβρίου. Εφόσον η Ανγκόλα φτάσει μέχρι τέλους ο Ζίνι θα χάσει και τα πρώτα ματς της Ένωσης για το 2026 κόντρα σε Άρη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.