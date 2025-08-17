Με στόχο να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο φρέσκια και έτοιμη στη ρεβάνς με την ΑΕΚ (28/8, 21:00) , η Άντερλεχτ εξασφάλισε την αναβολή του αγώνα της με τη Γάνδη στις 24 Αυγούστου.

Εν αναμονή των καθοριστικών αγώνων που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή συνέχεια της σεζόν, η Άντερλεχτ θα πάει... φρέσκια στη ρεβάνς με την ΑΕΚ. Η βελγική λίγκα αποφάσισε να αναβάλει τον προγραμματισμένο αγώνα της Άντερλεχτ με τη Γάνδη στις 24 Αυγούστου, ώστε οι «Μωβ» να έχουν περισσότερο χρόνο ξεκούρασης και προετοιμασίας για το δεύτερο ματς με την Ένωση στην Αθήνα.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων στην OPAP Arena (28/8, 21:00) θα είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος της "μάχης" για το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη, 21 Αυγούστου στις Βρυξέλλες (21:00).

Έτσι βλέποντας τη σημασία της πρόκρισης αλλά και την ανάγκη των ομάδων να παρουσιαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, δεν δίστασε να προσφέρει... ανάσες στην Άντερλεχτ.

Η νέα ημερομηνία για το Άντερλεχτ – Γάνδη θα οριστεί στις 2 Σεπτεμβρίου, με τη βελγική ομοσπονδία να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πορεία των συλλόγων της.